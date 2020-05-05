النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا

في خطوة تعزيزية للمسؤولية الاجتماعية.. مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية وشركة البحر الأحمر

جاءت بما يتماشى مع خطط المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. تخدم المجتمع

الموارد البشرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر لتنفيذ مبادرات ومشاريع المسؤولية الاجتماعية
وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير؛ حيث مثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل التنمية الاجتماعية في الوزارة سليمان الزبن، فيما مثل الشرکة الرئيس التنفيذي جون باغانو.

ويتمثل الهدف من هذه المذکرة في توثيق التعاون بين الطرفين عن طريق تبادل المعلومات والبيانات والخبرات وتوفير الدعم في سبيل تعزيز نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعميق أثرها في المجتمع السعودي، إضافة إلى تنفيذ بعض المبادرات والمشاريع لتطبيق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في المجالات ذات العلاقة، والمساهمة في تفعيل مبادرات تهدف لتطوير قدرات أبناء المجتمع المحلي في عدد من البرامج النوعية، ودراسة إمكانية تبادل الخبرات والمعرفة عن طريق تبني إقامة بعض الفعاليات أو المشاركة في الشبکات المتخصصة ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي في المشروع، مع اختيار وتطوير أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تحقق غايات كلا الطرفين الاستراتيجية.

وقال وكيل التنمية الاجتماعية في الوزارة: نحن اليوم نشهد نموًّا تاريخيًّا في المملكة العربية السعودية من خلال النهضة الشاملة والتنمية المستدامة؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030، ولا شك أن من أهم مستهدفات الرؤية ترسيخ ثقافة الأداء المتميز في المسؤولية الاجتماعية في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية عبر تعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية الأساسية التي تترك أثرًا على المجتمع والبيئة والاقتصاد، ومن هذا المنطق حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خلق شراكة حيوية فاعلة تُحفز القطاع الخاص للعمل بتكاملية مع الوزارة لدعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، وعليه فإن الغرض من هذه الشراكة هو التعاون بين الوزارة وشركة البحر الأحمر لدعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وإحداث أثرها في المجتمع السعودي.

بدوره قال باغانو : تمثل مذكرة التفاهم خطوةً مهمة نحو تعزيز ودعم أطر المسؤولية الاجتماعية في شركتنا بما يتماشى مع خطط المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إننا نؤمن بأن العمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سيخدم المجتمع السعودي بشكلٍ عام، والمجتمع المحلي المحيط بوجهتنا بشكلٍ خاص، والذي يحظى باهتمام واسع من قبلنا، ويُعد جزءًا مُهمًّا من رؤية شركتنا.

وأضاف: نعمل على تطوير وجهة فاخرة تضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية، وتستحدث معايير جديدة للتنمية المستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ(17) التي وضعتها الأمم المتحدة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة تجسيدًا لمبدأ الشراکة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات الحکومية والقطاع الخاص، والمشاركة في تنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني والوصول للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتوحيد الجهود نحو تحقيق تنمية وطنية في المجالات المختلفة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شركة البحر الأحمر للتطوير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في خطوة تعزيزية للمسؤولية الاجتماعية.. مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية وشركة البحر الأحمر
سبق

الموارد البشرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر لتنفيذ مبادرات ومشاريع المسؤولية الاجتماعية
وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير؛ حيث مثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل التنمية الاجتماعية في الوزارة سليمان الزبن، فيما مثل الشرکة الرئيس التنفيذي جون باغانو.

ويتمثل الهدف من هذه المذکرة في توثيق التعاون بين الطرفين عن طريق تبادل المعلومات والبيانات والخبرات وتوفير الدعم في سبيل تعزيز نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعميق أثرها في المجتمع السعودي، إضافة إلى تنفيذ بعض المبادرات والمشاريع لتطبيق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في المجالات ذات العلاقة، والمساهمة في تفعيل مبادرات تهدف لتطوير قدرات أبناء المجتمع المحلي في عدد من البرامج النوعية، ودراسة إمكانية تبادل الخبرات والمعرفة عن طريق تبني إقامة بعض الفعاليات أو المشاركة في الشبکات المتخصصة ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي في المشروع، مع اختيار وتطوير أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تحقق غايات كلا الطرفين الاستراتيجية.

وقال وكيل التنمية الاجتماعية في الوزارة: نحن اليوم نشهد نموًّا تاريخيًّا في المملكة العربية السعودية من خلال النهضة الشاملة والتنمية المستدامة؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030، ولا شك أن من أهم مستهدفات الرؤية ترسيخ ثقافة الأداء المتميز في المسؤولية الاجتماعية في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية عبر تعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية الأساسية التي تترك أثرًا على المجتمع والبيئة والاقتصاد، ومن هذا المنطق حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خلق شراكة حيوية فاعلة تُحفز القطاع الخاص للعمل بتكاملية مع الوزارة لدعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، وعليه فإن الغرض من هذه الشراكة هو التعاون بين الوزارة وشركة البحر الأحمر لدعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وإحداث أثرها في المجتمع السعودي.

بدوره قال باغانو : تمثل مذكرة التفاهم خطوةً مهمة نحو تعزيز ودعم أطر المسؤولية الاجتماعية في شركتنا بما يتماشى مع خطط المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إننا نؤمن بأن العمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سيخدم المجتمع السعودي بشكلٍ عام، والمجتمع المحلي المحيط بوجهتنا بشكلٍ خاص، والذي يحظى باهتمام واسع من قبلنا، ويُعد جزءًا مُهمًّا من رؤية شركتنا.

وأضاف: نعمل على تطوير وجهة فاخرة تضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية، وتستحدث معايير جديدة للتنمية المستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ(17) التي وضعتها الأمم المتحدة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة تجسيدًا لمبدأ الشراکة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات الحکومية والقطاع الخاص، والمشاركة في تنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني والوصول للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتوحيد الجهود نحو تحقيق تنمية وطنية في المجالات المختلفة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
06:50 PM

في خطوة تعزيزية للمسؤولية الاجتماعية.. مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية وشركة البحر الأحمر

جاءت بما يتماشى مع خطط المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. تخدم المجتمع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,071

الموارد البشرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر لتنفيذ مبادرات ومشاريع المسؤولية الاجتماعية
وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير؛ حيث مثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل التنمية الاجتماعية في الوزارة سليمان الزبن، فيما مثل الشرکة الرئيس التنفيذي جون باغانو.

ويتمثل الهدف من هذه المذکرة في توثيق التعاون بين الطرفين عن طريق تبادل المعلومات والبيانات والخبرات وتوفير الدعم في سبيل تعزيز نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعميق أثرها في المجتمع السعودي، إضافة إلى تنفيذ بعض المبادرات والمشاريع لتطبيق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في المجالات ذات العلاقة، والمساهمة في تفعيل مبادرات تهدف لتطوير قدرات أبناء المجتمع المحلي في عدد من البرامج النوعية، ودراسة إمكانية تبادل الخبرات والمعرفة عن طريق تبني إقامة بعض الفعاليات أو المشاركة في الشبکات المتخصصة ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي في المشروع، مع اختيار وتطوير أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تحقق غايات كلا الطرفين الاستراتيجية.

وقال وكيل التنمية الاجتماعية في الوزارة: نحن اليوم نشهد نموًّا تاريخيًّا في المملكة العربية السعودية من خلال النهضة الشاملة والتنمية المستدامة؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030، ولا شك أن من أهم مستهدفات الرؤية ترسيخ ثقافة الأداء المتميز في المسؤولية الاجتماعية في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية عبر تعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية الأساسية التي تترك أثرًا على المجتمع والبيئة والاقتصاد، ومن هذا المنطق حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خلق شراكة حيوية فاعلة تُحفز القطاع الخاص للعمل بتكاملية مع الوزارة لدعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، وعليه فإن الغرض من هذه الشراكة هو التعاون بين الوزارة وشركة البحر الأحمر لدعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وإحداث أثرها في المجتمع السعودي.

بدوره قال باغانو : تمثل مذكرة التفاهم خطوةً مهمة نحو تعزيز ودعم أطر المسؤولية الاجتماعية في شركتنا بما يتماشى مع خطط المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إننا نؤمن بأن العمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سيخدم المجتمع السعودي بشكلٍ عام، والمجتمع المحلي المحيط بوجهتنا بشكلٍ خاص، والذي يحظى باهتمام واسع من قبلنا، ويُعد جزءًا مُهمًّا من رؤية شركتنا.

وأضاف: نعمل على تطوير وجهة فاخرة تضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية، وتستحدث معايير جديدة للتنمية المستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ(17) التي وضعتها الأمم المتحدة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة تجسيدًا لمبدأ الشراکة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات الحکومية والقطاع الخاص، والمشاركة في تنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني والوصول للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتوحيد الجهود نحو تحقيق تنمية وطنية في المجالات المختلفة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,914
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,727
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,053
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,998

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة