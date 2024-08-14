مدير "تعليم المهد" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

"الوسمي": الاستعلام عن نتيجتها متاح عبر حساباتهم في نظام "نور"

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني، اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد. وهنأ المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تعليم المهد" عائض الوسمي: نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات جاءت وفقاً للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلم في نظام "نور".

وأكد حرص الإدارة على الاستعداد المبكر ‏للعام الدراسي الجديد، بمتابعة مدير التعليم محمد القحطاني، وفق الخطط المعدة مسبقًا والتي تهدف إلى استقرار الميدان التعليمي، وذلك لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.