لورينت: نحن مستعدون لهذه المشاركة .. الحمدان: لدينا الإمكانيات لتحقيق هدفنا

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأردن في كأس العرب

قال "لورينت بونادي" المدير الفني للمنتخب السعودي إن: "مواجهة الأردن صعبة فهي أمام منتخب قوي قدم نتائج جيدة في الفترة الماضية، في المقابل لدينا الطموح والعزيمة بجانب الجودة والإمكانيات التي تمكننا من تحقيق ما نبحث عنه في هذه المواجهة".

وجاء حديث المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب الأردن ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021.

وعن قصر مدة الإعداد للمواجهة قال: "عملنا خلال اليومين الماضيين على الإعداد بشكل مثالي لهذه المواجهة، كما قمنا بتحليل أداء المنتخب المنافس من خلال متابعته".

وأضاف لورينت قائلاً: "الأداء في المباراة الأولى هو مفتاح للمباريات التالية، والتي تعتمد على تجهيز اللاعبين من خلال الاسترجاع الجيد مما يجعل في حالة استعداد لجميع المباريات".

وعن حظوظ الأخضر في مشاركته العربية قال: "نحن على مستوى من الجدية ومستعدون لهذه المشاركة فلدينا لاعبون محترفون ذوو إمكانيات عالية".

من جانبه تحدث لاعب المنتخب السعودي "عبدالله الحمدان" عن المواجهة قائلاً: "لدينا الإمكانيات والطموح لنُقدم مستويات جيدة تمكننا من تحقيق هدفنا".

وعن فرق العمر بينهم وبين بقية المنتخبات قال: "العمر ليس مقياساً لإمكانيات لاعب كرة القدم، فاللاعب السعودي دائماً يتمتع بالإمكانيات العالية التي لا تجعل العمر مؤثراً".