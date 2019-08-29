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السعودية السابعة عالميًّا والأولى عربيًّا وإسلاميًّا في قائمة أفضل الدول للهجرة

متقدمة على دول مثل إسبانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا وسنغافورة وغيرها

أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وموقعه العاصمة السويسرية جنيف، مجددًا أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة السابعة عالميًّا من حيث رغبة الشعوب للهجرة إليها، والعمل والإقامة فيها، متقدمة على العديد من الدول العالمية، مثل إسبانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا وسنغافورة، وغيرها.

ووفقًا للتقرير فإن الولايات المتحدة ما زالت تحتل المرتبة الأولى عالميًّا وفقًا لبيانات عام 2017 التي ما زالت دون تغيير كبير، وتليها ألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا في المرتبة الخامسة، وأستراليا سادسًا، ثم السعودية سابعًا على مستوى العالم، والأولى عربيًّا وإسلاميًّا وآسيويًّا، وإسبانيا ثامنًا، ثم إيطاليا وسويسرا عاشرًا.

ويعتمد التصنيف على عدد كبير من المعايير، من بينها ريادة الأعمال، وجودة الحياة، ومحركات السوق والطاقة، وانخفاض كلفة المعيشة، وزيادة الرواتب، وسهولة المواصلات والتنقلات، والأمان.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت الوجهة المفضلة الأولى للمهاجرين المحتملين لسنوات طويلة إلا أن عددًا آخر من الدول ارتفعت شعبيتها لدى المهاجرين، منها ألمانيا والسعودية، وبعض دول أوروبا الغربية، فيما فقدت بريطانيا بعض جاذبيتها، خاصة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكشف تقرير آخر، أجرته شركة "أصداء بيرسون – مارستيلر" في عام 2018 بشأن رأي الشباب العربي عام 2018، أن السعودية والإمارات تحتلان المرتبة الأولى بقائمة البلدان التي يفضل معظم الشباب العربي العيش فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية السابعة عالميًّا والأولى عربيًّا وإسلاميًّا في قائمة أفضل الدول للهجرة
سبق

أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وموقعه العاصمة السويسرية جنيف، مجددًا أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة السابعة عالميًّا من حيث رغبة الشعوب للهجرة إليها، والعمل والإقامة فيها، متقدمة على العديد من الدول العالمية، مثل إسبانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا وسنغافورة، وغيرها.

ووفقًا للتقرير فإن الولايات المتحدة ما زالت تحتل المرتبة الأولى عالميًّا وفقًا لبيانات عام 2017 التي ما زالت دون تغيير كبير، وتليها ألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا في المرتبة الخامسة، وأستراليا سادسًا، ثم السعودية سابعًا على مستوى العالم، والأولى عربيًّا وإسلاميًّا وآسيويًّا، وإسبانيا ثامنًا، ثم إيطاليا وسويسرا عاشرًا.

ويعتمد التصنيف على عدد كبير من المعايير، من بينها ريادة الأعمال، وجودة الحياة، ومحركات السوق والطاقة، وانخفاض كلفة المعيشة، وزيادة الرواتب، وسهولة المواصلات والتنقلات، والأمان.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت الوجهة المفضلة الأولى للمهاجرين المحتملين لسنوات طويلة إلا أن عددًا آخر من الدول ارتفعت شعبيتها لدى المهاجرين، منها ألمانيا والسعودية، وبعض دول أوروبا الغربية، فيما فقدت بريطانيا بعض جاذبيتها، خاصة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكشف تقرير آخر، أجرته شركة "أصداء بيرسون – مارستيلر" في عام 2018 بشأن رأي الشباب العربي عام 2018، أن السعودية والإمارات تحتلان المرتبة الأولى بقائمة البلدان التي يفضل معظم الشباب العربي العيش فيها.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
12:28 AM

السعودية السابعة عالميًّا والأولى عربيًّا وإسلاميًّا في قائمة أفضل الدول للهجرة

متقدمة على دول مثل إسبانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا وسنغافورة وغيرها

A A A
خالد علي - الرياض
4
3,795

أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وموقعه العاصمة السويسرية جنيف، مجددًا أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة السابعة عالميًّا من حيث رغبة الشعوب للهجرة إليها، والعمل والإقامة فيها، متقدمة على العديد من الدول العالمية، مثل إسبانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا وسنغافورة، وغيرها.

ووفقًا للتقرير فإن الولايات المتحدة ما زالت تحتل المرتبة الأولى عالميًّا وفقًا لبيانات عام 2017 التي ما زالت دون تغيير كبير، وتليها ألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا في المرتبة الخامسة، وأستراليا سادسًا، ثم السعودية سابعًا على مستوى العالم، والأولى عربيًّا وإسلاميًّا وآسيويًّا، وإسبانيا ثامنًا، ثم إيطاليا وسويسرا عاشرًا.

ويعتمد التصنيف على عدد كبير من المعايير، من بينها ريادة الأعمال، وجودة الحياة، ومحركات السوق والطاقة، وانخفاض كلفة المعيشة، وزيادة الرواتب، وسهولة المواصلات والتنقلات، والأمان.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت الوجهة المفضلة الأولى للمهاجرين المحتملين لسنوات طويلة إلا أن عددًا آخر من الدول ارتفعت شعبيتها لدى المهاجرين، منها ألمانيا والسعودية، وبعض دول أوروبا الغربية، فيما فقدت بريطانيا بعض جاذبيتها، خاصة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكشف تقرير آخر، أجرته شركة "أصداء بيرسون – مارستيلر" في عام 2018 بشأن رأي الشباب العربي عام 2018، أن السعودية والإمارات تحتلان المرتبة الأولى بقائمة البلدان التي يفضل معظم الشباب العربي العيش فيها.

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