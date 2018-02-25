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الإنذار المبكر يصدر تنبيهين لمنطقتين.. أحدهما متقدم

حالتان تنتهيان مساء اليوم يصحبهما تدنٍّ بمدى الرؤية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين؛ الأول لمنطقة نجران يشمل: "نجران، وشرورة، والطريق الواصل بين نجران وشرورة، والأجزاء المجاورة لها"، وهو تنبيه متقدم لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية تبدأ العاشرة صباحاً، وتتواصل إلى السابعة من مساء اليوم، مع استمرار نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم .

والتنبيه الثاني كان لمنطقة عسير: "بيشة والأجزاء المجاورة لها"، وهو تنبيه لحالة عوالق ترابية بدأت الساعة 9:30 وتنتهي السابعة مساء اليوم، مع ​​استمرار نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم.

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الإنذار المبكر يصدر تنبيهين لمنطقتين.. أحدهما متقدم
سبق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين؛ الأول لمنطقة نجران يشمل: "نجران، وشرورة، والطريق الواصل بين نجران وشرورة، والأجزاء المجاورة لها"، وهو تنبيه متقدم لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية تبدأ العاشرة صباحاً، وتتواصل إلى السابعة من مساء اليوم، مع استمرار نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم .

والتنبيه الثاني كان لمنطقة عسير: "بيشة والأجزاء المجاورة لها"، وهو تنبيه لحالة عوالق ترابية بدأت الساعة 9:30 وتنتهي السابعة مساء اليوم، مع ​​استمرار نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
09:44 AM

الإنذار المبكر يصدر تنبيهين لمنطقتين.. أحدهما متقدم

حالتان تنتهيان مساء اليوم يصحبهما تدنٍّ بمدى الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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50,894

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين؛ الأول لمنطقة نجران يشمل: "نجران، وشرورة، والطريق الواصل بين نجران وشرورة، والأجزاء المجاورة لها"، وهو تنبيه متقدم لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية تبدأ العاشرة صباحاً، وتتواصل إلى السابعة من مساء اليوم، مع استمرار نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم .

والتنبيه الثاني كان لمنطقة عسير: "بيشة والأجزاء المجاورة لها"، وهو تنبيه لحالة عوالق ترابية بدأت الساعة 9:30 وتنتهي السابعة مساء اليوم، مع ​​استمرار نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم.

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