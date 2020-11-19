النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة 80 فارساً وفارسة.. انطلاق منافسات بطولة قفز الحواجز الثالثة في جازان غداً

تنطلق مساء غد منافسات بطولة قفز الحواجز الثالثة برعاية الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة أكثر من 80 فارسًا وفارسة، وذلك بمركز المحامل للفروسية بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية فرسان لقفز الحواجز بمنطقة جازان الدكتور محمد بن علي قحل، أن الفوز في البطولة التي تستمر على مدى يومين يعتمد على اختبار قدرة الجياد على القفز ومهارة الفارس من خلال تخطي العديد من الحواجز المختلفة، وأنهى الشوط في الوقت الأسرع وبالعدد الأقل من الأخطاء، أو العدد الأكثر من النقاط.

وبين أن البطولة تهدف لإتاحة الفرصة للهواة والمحترفين، ودعم المبتدئين من أعضاء الاتحاد لخوض منافسات القفز التي تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا، مفيداً أن البطولة ستشهد تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية والاستشارات حول كل ما يتعلق برياضة الفروسية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمشاركة 80 فارساً وفارسة.. انطلاق منافسات بطولة قفز الحواجز الثالثة في جازان غداً
سبق

تنطلق مساء غد منافسات بطولة قفز الحواجز الثالثة برعاية الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة أكثر من 80 فارسًا وفارسة، وذلك بمركز المحامل للفروسية بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية فرسان لقفز الحواجز بمنطقة جازان الدكتور محمد بن علي قحل، أن الفوز في البطولة التي تستمر على مدى يومين يعتمد على اختبار قدرة الجياد على القفز ومهارة الفارس من خلال تخطي العديد من الحواجز المختلفة، وأنهى الشوط في الوقت الأسرع وبالعدد الأقل من الأخطاء، أو العدد الأكثر من النقاط.

وبين أن البطولة تهدف لإتاحة الفرصة للهواة والمحترفين، ودعم المبتدئين من أعضاء الاتحاد لخوض منافسات القفز التي تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا، مفيداً أن البطولة ستشهد تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية والاستشارات حول كل ما يتعلق برياضة الفروسية.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
06:20 PM

بمشاركة 80 فارساً وفارسة.. انطلاق منافسات بطولة قفز الحواجز الثالثة في جازان غداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
338

تنطلق مساء غد منافسات بطولة قفز الحواجز الثالثة برعاية الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة أكثر من 80 فارسًا وفارسة، وذلك بمركز المحامل للفروسية بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية فرسان لقفز الحواجز بمنطقة جازان الدكتور محمد بن علي قحل، أن الفوز في البطولة التي تستمر على مدى يومين يعتمد على اختبار قدرة الجياد على القفز ومهارة الفارس من خلال تخطي العديد من الحواجز المختلفة، وأنهى الشوط في الوقت الأسرع وبالعدد الأقل من الأخطاء، أو العدد الأكثر من النقاط.

وبين أن البطولة تهدف لإتاحة الفرصة للهواة والمحترفين، ودعم المبتدئين من أعضاء الاتحاد لخوض منافسات القفز التي تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا، مفيداً أن البطولة ستشهد تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية والاستشارات حول كل ما يتعلق برياضة الفروسية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,122
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,402

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة