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أمير تبوك يواسي أسرة فقيد الإعلام محمد الشدي

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أسرة "الشدي" في وفاة فقيدها الإعلامي محمد بن أحمد الشدي، رئيس تحرير مجلة اليمامة، رئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق -رحمه الله-.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أسرة "الشدي"، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب شقيق الفقيد علي الشدي، باسمه وكل أفراد الأسرة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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أمير تبوك يواسي أسرة فقيد الإعلام محمد الشدي
سبق

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أسرة "الشدي" في وفاة فقيدها الإعلامي محمد بن أحمد الشدي، رئيس تحرير مجلة اليمامة، رئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق -رحمه الله-.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أسرة "الشدي"، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب شقيق الفقيد علي الشدي، باسمه وكل أفراد الأسرة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
06:54 PM

أمير تبوك يواسي أسرة فقيد الإعلام محمد الشدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أسرة "الشدي" في وفاة فقيدها الإعلامي محمد بن أحمد الشدي، رئيس تحرير مجلة اليمامة، رئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق -رحمه الله-.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أسرة "الشدي"، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب شقيق الفقيد علي الشدي، باسمه وكل أفراد الأسرة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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