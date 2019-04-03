كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، رئيس الرقباء طلال بن طاهر الزهراني المشرف بشعبة تنفيذ الأحكام العامة بشرطة العاصمة المقدسة؛ تقديرًا لتميزه في عمله.
"العتيبي" يُكَرّم رئيس الرقباء طلال الزهراني
كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، رئيس الرقباء طلال بن طاهر الزهراني المشرف بشعبة تنفيذ الأحكام العامة بشرطة العاصمة المقدسة؛ تقديرًا لتميزه في عمله.
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"العتيبي" يُكَرّم رئيس الرقباء طلال الزهرانيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-03
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
01:46 PM
"العتيبي" يُكَرّم رئيس الرقباء طلال الزهراني
كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، رئيس الرقباء طلال بن طاهر الزهراني المشرف بشعبة تنفيذ الأحكام العامة بشرطة العاصمة المقدسة؛ تقديرًا لتميزه في عمله.
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