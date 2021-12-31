النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري أمراض معدية: الغالبية أصبح لديه مناعة جزئية أو كلِّية من كورونا

بسبب الإصابة بالمرض ثم بفضل اللقاحات

قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري: إن "معظمنا صار لديه مناعة جزئية أو كلِّية من المرض الشديد، بفضل الله ثم بفضل اللقاحات".

‏وأضاف "عسيري" أن "مضاعفات كوفيد-19 المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين والاحتياطات التي نلتزم بها حالياً كالكمامة والتباعد والتهوية الجيدة التي يجب أن تصبح عادة كل شتاء".

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري أمراض معدية: الغالبية أصبح لديه مناعة جزئية أو كلِّية من كورونا
سبق

قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري: إن "معظمنا صار لديه مناعة جزئية أو كلِّية من المرض الشديد، بفضل الله ثم بفضل اللقاحات".

‏وأضاف "عسيري" أن "مضاعفات كوفيد-19 المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين والاحتياطات التي نلتزم بها حالياً كالكمامة والتباعد والتهوية الجيدة التي يجب أن تصبح عادة كل شتاء".

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
07:39 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:20 AM

استشاري أمراض معدية: الغالبية أصبح لديه مناعة جزئية أو كلِّية من كورونا

بسبب الإصابة بالمرض ثم بفضل اللقاحات

A A A
هادي العصيمي - الرياض
4
4,923

قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري: إن "معظمنا صار لديه مناعة جزئية أو كلِّية من المرض الشديد، بفضل الله ثم بفضل اللقاحات".

‏وأضاف "عسيري" أن "مضاعفات كوفيد-19 المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين والاحتياطات التي نلتزم بها حالياً كالكمامة والتباعد والتهوية الجيدة التي يجب أن تصبح عادة كل شتاء".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة