استشاري أمراض معدية: الغالبية أصبح لديه مناعة جزئية أو كلِّية من كورونا
بسبب الإصابة بالمرض ثم بفضل اللقاحات
قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري: إن "معظمنا صار لديه مناعة جزئية أو كلِّية من المرض الشديد، بفضل الله ثم بفضل اللقاحات".
وأضاف "عسيري" أن "مضاعفات كوفيد-19 المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين والاحتياطات التي نلتزم بها حالياً كالكمامة والتباعد والتهوية الجيدة التي يجب أن تصبح عادة كل شتاء".
لقاح كورونا
فيروس كورونا الجديد
استشاري أمراض معدية: الغالبية أصبح لديه مناعة جزئية أو كلِّية من كورونا
هادي العصيمي
سبق
2021-12-31
قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري: إن "معظمنا صار لديه مناعة جزئية أو كلِّية من المرض الشديد، بفضل الله ثم بفضل اللقاحات".
وأضاف "عسيري" أن "مضاعفات كوفيد-19 المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين والاحتياطات التي نلتزم بها حالياً كالكمامة والتباعد والتهوية الجيدة التي يجب أن تصبح عادة كل شتاء".
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
07:39 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:20 AM
استشاري أمراض معدية: الغالبية أصبح لديه مناعة جزئية أو كلِّية من كورونا
بسبب الإصابة بالمرض ثم بفضل اللقاحات
قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري: إن "معظمنا صار لديه مناعة جزئية أو كلِّية من المرض الشديد، بفضل الله ثم بفضل اللقاحات".
وأضاف "عسيري" أن "مضاعفات كوفيد-19 المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين والاحتياطات التي نلتزم بها حالياً كالكمامة والتباعد والتهوية الجيدة التي يجب أن تصبح عادة كل شتاء".