النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نقل مواجهة القادسية والعين في الجولة 23 وتقديم موعد عدد من مباريات الجولة 24 .. تعرّف عليها

من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مواجهة ‎القادسية والعين ضمن مباريات الجولة (23)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 6:25 مساءً، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.
كما قررت اللجنة، وبناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد التنسيق مع الأندية، والمتضمن برنامج المنتخب الأول ورغبة الجهاز الفني تقديم بعض مباريات الجولة (24) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من يوم الأحد الموافق 21 من مارس الجاري لتقام يوم السبت الموافق 20 مارس الجاري للمباريات التالية: (الفتح والأهلي، الرائد والاتحاد، النصر والباطن).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
نقل مواجهة القادسية والعين في الجولة 23 وتقديم موعد عدد من مباريات الجولة 24 .. تعرّف عليها
سبق

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مواجهة ‎القادسية والعين ضمن مباريات الجولة (23)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 6:25 مساءً، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.
كما قررت اللجنة، وبناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد التنسيق مع الأندية، والمتضمن برنامج المنتخب الأول ورغبة الجهاز الفني تقديم بعض مباريات الجولة (24) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من يوم الأحد الموافق 21 من مارس الجاري لتقام يوم السبت الموافق 20 مارس الجاري للمباريات التالية: (الفتح والأهلي، الرائد والاتحاد، النصر والباطن).

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
03:17 PM

نقل مواجهة القادسية والعين في الجولة 23 وتقديم موعد عدد من مباريات الجولة 24 .. تعرّف عليها

من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
242

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مواجهة ‎القادسية والعين ضمن مباريات الجولة (23)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 6:25 مساءً، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.
كما قررت اللجنة، وبناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد التنسيق مع الأندية، والمتضمن برنامج المنتخب الأول ورغبة الجهاز الفني تقديم بعض مباريات الجولة (24) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من يوم الأحد الموافق 21 من مارس الجاري لتقام يوم السبت الموافق 20 مارس الجاري للمباريات التالية: (الفتح والأهلي، الرائد والاتحاد، النصر والباطن).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,769
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,111

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة