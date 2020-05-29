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شعارها الاحترازات.. شاهد استعدادات "مطار القريات" لتشغيل رحلاته مجدداً

تزامنًا مع إعلان "الطيران المدني" اكتمال جاهزية مطاري الجوف وعرعر

نفذ "مطار القريات الجوي" عددًا من الإجراءات الوقائية اللازمة استعدادًا لإعادة تشغيل رحلاته الجوية لمدن المملكة، ومنها الإجراءات المتعلقة بتوعية المسافرين ووقايتهم، كتطبيق "التباعد الاجتماعي" في مقاعد الانتظار، وذلك عبر ملصقات إرشادية تم وضعها في هذه الأماكن وغيرها من الاستعدادات الأخرى.

وتأتي هذه الإجراءات بمطار القريات تزامنًا مع إعلان الهيئة العامة للطيران المدني، اكتمال الجاهزية التشغيلية لمطاري الجوف وعرعر، وإضافتهما ضمن "استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة"، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020م؛ وبذلك تكون عدد الوجهات 13 وجهة داخلية.

وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلية.

مطار القريات تطبيق التباعد الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شعارها الاحترازات.. شاهد استعدادات "مطار القريات" لتشغيل رحلاته مجدداً
سبق

نفذ "مطار القريات الجوي" عددًا من الإجراءات الوقائية اللازمة استعدادًا لإعادة تشغيل رحلاته الجوية لمدن المملكة، ومنها الإجراءات المتعلقة بتوعية المسافرين ووقايتهم، كتطبيق "التباعد الاجتماعي" في مقاعد الانتظار، وذلك عبر ملصقات إرشادية تم وضعها في هذه الأماكن وغيرها من الاستعدادات الأخرى.

وتأتي هذه الإجراءات بمطار القريات تزامنًا مع إعلان الهيئة العامة للطيران المدني، اكتمال الجاهزية التشغيلية لمطاري الجوف وعرعر، وإضافتهما ضمن "استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة"، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020م؛ وبذلك تكون عدد الوجهات 13 وجهة داخلية.

وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلية.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
05:16 PM

شعارها الاحترازات.. شاهد استعدادات "مطار القريات" لتشغيل رحلاته مجدداً

تزامنًا مع إعلان "الطيران المدني" اكتمال جاهزية مطاري الجوف وعرعر

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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نفذ "مطار القريات الجوي" عددًا من الإجراءات الوقائية اللازمة استعدادًا لإعادة تشغيل رحلاته الجوية لمدن المملكة، ومنها الإجراءات المتعلقة بتوعية المسافرين ووقايتهم، كتطبيق "التباعد الاجتماعي" في مقاعد الانتظار، وذلك عبر ملصقات إرشادية تم وضعها في هذه الأماكن وغيرها من الاستعدادات الأخرى.

وتأتي هذه الإجراءات بمطار القريات تزامنًا مع إعلان الهيئة العامة للطيران المدني، اكتمال الجاهزية التشغيلية لمطاري الجوف وعرعر، وإضافتهما ضمن "استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة"، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020م؛ وبذلك تكون عدد الوجهات 13 وجهة داخلية.

وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلية.

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