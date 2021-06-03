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أمريكا ترصد 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "القاعدة" بالمغرب العربي

"العنابي" بايع "الظواهري" بعد مقتل سلفه "دروكدال" في يونيو من العام الماضي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، رصد مكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب العربي.


وتفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، رصد مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى موقع العنابي، أو تحديد هويته.

يذكر أن "العنابي" هو مواطن جزائري معروف أيضاً باسم يزيد مبارك، وبات زعيم التنظيم الإرهابي الجديد في المغرب العربي بعد مقتل سلفه عبد المالك دروكدال في يونيو من العام الماضي.

وبايع العنابي، بحسب البيان، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نيابة عن القاعدة في بلاد المغرب العربي، ومن المتوقع أن يلعب دوراً في الإدارة العالمية للقاعدة كما فعل دروكدال.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت العنابي بأنه إرهابي عالمي في عام 2015، وتم وضعه على قائمة عقوبات الأمم المتحدة في فبراير 2016.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا ترصد 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "القاعدة" بالمغرب العربي
سبق

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، رصد مكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب العربي.


وتفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، رصد مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى موقع العنابي، أو تحديد هويته.

يذكر أن "العنابي" هو مواطن جزائري معروف أيضاً باسم يزيد مبارك، وبات زعيم التنظيم الإرهابي الجديد في المغرب العربي بعد مقتل سلفه عبد المالك دروكدال في يونيو من العام الماضي.

وبايع العنابي، بحسب البيان، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نيابة عن القاعدة في بلاد المغرب العربي، ومن المتوقع أن يلعب دوراً في الإدارة العالمية للقاعدة كما فعل دروكدال.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت العنابي بأنه إرهابي عالمي في عام 2015، وتم وضعه على قائمة عقوبات الأمم المتحدة في فبراير 2016.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
12:51 AM

أمريكا ترصد 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "القاعدة" بالمغرب العربي

"العنابي" بايع "الظواهري" بعد مقتل سلفه "دروكدال" في يونيو من العام الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، رصد مكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب العربي.


وتفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، رصد مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى موقع العنابي، أو تحديد هويته.

يذكر أن "العنابي" هو مواطن جزائري معروف أيضاً باسم يزيد مبارك، وبات زعيم التنظيم الإرهابي الجديد في المغرب العربي بعد مقتل سلفه عبد المالك دروكدال في يونيو من العام الماضي.

وبايع العنابي، بحسب البيان، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نيابة عن القاعدة في بلاد المغرب العربي، ومن المتوقع أن يلعب دوراً في الإدارة العالمية للقاعدة كما فعل دروكدال.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت العنابي بأنه إرهابي عالمي في عام 2015، وتم وضعه على قائمة عقوبات الأمم المتحدة في فبراير 2016.

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