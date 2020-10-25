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"موارد الرياض" يغلق 36 محلًا ويضبط 44 وافدًا مخالفًا للتوطين

خلال 180 زيارة نفذتها فرق التفتيش على أحد الأسواق الشعبية بالعاصمة

تمكن مفتشو ومفتشات مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الشريكة من إغلاق 36 محلًا مخالفًا يعمل بدون رخصة وضبط 44 وافدًا مخالفًا للتوطين وتحرير 10 مخالفات تنوعت ما بين عمالة منزلية تعمل في المستلزمات النسائية ومخالفات عدم تعاون ومخالفات للمادة 39 وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص .

جاء ذلك خلال 180 زيارة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش على أحد الأسواق الشعبية المعروفة بالعاصمة الرياض للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق قرارات التوطين والتأنيث، والتحقق من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل عموماً.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

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"موارد الرياض" يغلق 36 محلًا ويضبط 44 وافدًا مخالفًا للتوطين
سبق

تمكن مفتشو ومفتشات مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الشريكة من إغلاق 36 محلًا مخالفًا يعمل بدون رخصة وضبط 44 وافدًا مخالفًا للتوطين وتحرير 10 مخالفات تنوعت ما بين عمالة منزلية تعمل في المستلزمات النسائية ومخالفات عدم تعاون ومخالفات للمادة 39 وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص .

جاء ذلك خلال 180 زيارة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش على أحد الأسواق الشعبية المعروفة بالعاصمة الرياض للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق قرارات التوطين والتأنيث، والتحقق من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل عموماً.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
05:57 PM

"موارد الرياض" يغلق 36 محلًا ويضبط 44 وافدًا مخالفًا للتوطين

خلال 180 زيارة نفذتها فرق التفتيش على أحد الأسواق الشعبية بالعاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن مفتشو ومفتشات مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الشريكة من إغلاق 36 محلًا مخالفًا يعمل بدون رخصة وضبط 44 وافدًا مخالفًا للتوطين وتحرير 10 مخالفات تنوعت ما بين عمالة منزلية تعمل في المستلزمات النسائية ومخالفات عدم تعاون ومخالفات للمادة 39 وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص .

جاء ذلك خلال 180 زيارة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش على أحد الأسواق الشعبية المعروفة بالعاصمة الرياض للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق قرارات التوطين والتأنيث، والتحقق من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل عموماً.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

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