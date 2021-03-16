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‫جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية تفعل نظام العمل عن بعد

تماشيًا مع إجراءات المملكة في الحد من فيروس "كورونا"

‫فعلت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية نظامًا يقضي بعمل موظفيها عن بعد، تماشياً مع الإجراءات والقرارات التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن العديد من الجهود الوقائية والتوعوية التي تقوم بها الجمعية لسلامة المستفيدين والعاملين بها وسلامة المجتمع.

‫وأوضح مدير عام الجمعية فهد بن محمد الزهراني أن هذه الاحترازات تأتي تأكيدًا على اهتمام الجمعية بسلامة الوطن وأبنائه، وإبرازًا لمشاعر الاعتزاز والفخر بما تقوم به حكومة مملكتنا الرشيدة بكافة قطاعاتها من عمل ضخم ودؤوب للحد من انتشار الفايروس.

وفيما يخص المستفيدين قال الزهراني إن زمزم ستبذل كل جهدها في خدمتهم وتيسير حصولهم على العلاج الخيري، وذلك بما تمتلك من بنية تحتية تقنية عالية المستوى تساهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة والتي تجعلها قادرة على تحقيق خططها الاستراتيجية وتقديم رسالتها بأعلى درجات الجودة لاسيما وقت الأزمات.

‫يذكر أن الجمعية دشنت في وقت سابق منصة لاستقبال طلبات العلاج الخيري على موقعها الإلكتروني عبر الرابط ‏ezmzm.org بما يمكن المستفيد من التقديم الإلكتروني لطلب الخدمة الصحية والحصول عليها دون الحاجة للحضور للجمعية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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‫جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية تفعل نظام العمل عن بعد
سبق

‫فعلت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية نظامًا يقضي بعمل موظفيها عن بعد، تماشياً مع الإجراءات والقرارات التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن العديد من الجهود الوقائية والتوعوية التي تقوم بها الجمعية لسلامة المستفيدين والعاملين بها وسلامة المجتمع.

‫وأوضح مدير عام الجمعية فهد بن محمد الزهراني أن هذه الاحترازات تأتي تأكيدًا على اهتمام الجمعية بسلامة الوطن وأبنائه، وإبرازًا لمشاعر الاعتزاز والفخر بما تقوم به حكومة مملكتنا الرشيدة بكافة قطاعاتها من عمل ضخم ودؤوب للحد من انتشار الفايروس.

وفيما يخص المستفيدين قال الزهراني إن زمزم ستبذل كل جهدها في خدمتهم وتيسير حصولهم على العلاج الخيري، وذلك بما تمتلك من بنية تحتية تقنية عالية المستوى تساهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة والتي تجعلها قادرة على تحقيق خططها الاستراتيجية وتقديم رسالتها بأعلى درجات الجودة لاسيما وقت الأزمات.

‫يذكر أن الجمعية دشنت في وقت سابق منصة لاستقبال طلبات العلاج الخيري على موقعها الإلكتروني عبر الرابط ‏ezmzm.org بما يمكن المستفيد من التقديم الإلكتروني لطلب الخدمة الصحية والحصول عليها دون الحاجة للحضور للجمعية.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
06:44 PM

‫جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية تفعل نظام العمل عن بعد

تماشيًا مع إجراءات المملكة في الحد من فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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‫فعلت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية نظامًا يقضي بعمل موظفيها عن بعد، تماشياً مع الإجراءات والقرارات التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن العديد من الجهود الوقائية والتوعوية التي تقوم بها الجمعية لسلامة المستفيدين والعاملين بها وسلامة المجتمع.

‫وأوضح مدير عام الجمعية فهد بن محمد الزهراني أن هذه الاحترازات تأتي تأكيدًا على اهتمام الجمعية بسلامة الوطن وأبنائه، وإبرازًا لمشاعر الاعتزاز والفخر بما تقوم به حكومة مملكتنا الرشيدة بكافة قطاعاتها من عمل ضخم ودؤوب للحد من انتشار الفايروس.

وفيما يخص المستفيدين قال الزهراني إن زمزم ستبذل كل جهدها في خدمتهم وتيسير حصولهم على العلاج الخيري، وذلك بما تمتلك من بنية تحتية تقنية عالية المستوى تساهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة والتي تجعلها قادرة على تحقيق خططها الاستراتيجية وتقديم رسالتها بأعلى درجات الجودة لاسيما وقت الأزمات.

‫يذكر أن الجمعية دشنت في وقت سابق منصة لاستقبال طلبات العلاج الخيري على موقعها الإلكتروني عبر الرابط ‏ezmzm.org بما يمكن المستفيد من التقديم الإلكتروني لطلب الخدمة الصحية والحصول عليها دون الحاجة للحضور للجمعية.

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