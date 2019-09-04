"٩١١" ينبه سالكي طريق الطائف-الرياض من أمطار غزيرة ويدعوهم للحذر

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من طريق الطائف-الرياض حالياً.
ودعا المركز مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من طريق الطائف-الرياض حالياً.
ودعا المركز مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من طريق الطائف-الرياض حالياً.
ودعا المركز مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من طريق الطائف-الرياض حالياً.
ودعا المركز مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.