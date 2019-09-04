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"٩١١" ينبه سالكي طريق الطائف-الرياض من أمطار غزيرة ويدعوهم للحذر

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من طريق الطائف-الرياض حالياً.

ودعا المركز مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.

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"٩١١" ينبه سالكي طريق الطائف-الرياض من أمطار غزيرة ويدعوهم للحذر
سبق

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من طريق الطائف-الرياض حالياً.

ودعا المركز مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
07:16 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
09:22 PM

"٩١١" ينبه سالكي طريق الطائف-الرياض من أمطار غزيرة ويدعوهم للحذر

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,485

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من طريق الطائف-الرياض حالياً.

ودعا المركز مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.

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53.8 مليار

31 يوليو
32,910
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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200 مليون

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