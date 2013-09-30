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الإحصاء تُصدر تقرير القوى العاملة للربع الثاني وتكشف معدل البطالة وآثار "الجائحة"

الهيئة أكدت أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين ارتفع إلى 48.8%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أنه بسبب جائحة كورونا؛ فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 15.4٪ في الربع الثاني من عام 2020م.

وقالت الهيئة: معدل البطالة بين السعوديين 15.4٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 9.0٪ بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019م.

وتابعت "الإحصاء": تأثرت نتائج مسح القوى العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد السعودي؛ فيما بلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين وغير السعوديين 59.4٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين إلى 48.8%، كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2020 الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم، أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بلغت 13.63 مليون فرد.

وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثاني نحو 11.16 مليون فرد، بنسبة 82% من إجمالي المشتغلين؛ بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.47 مليون بنسبة 18%.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء؛ فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.46 ملايين عامل، يمثلون 76.7% من إجمالي المشتغلين في السعودية؛ فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.17 مليون فرد؛ وهو ما يمثل 23.2% من الإجمالي.

وتمركز أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بـ8.65 مليون عامل؛ مما يمثل 63.4% من إجمالي المشتغلين، وشكّل الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية نسبة 9.4%؛ فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 27.2% من الإجمالي، وفيما يلي توزيع عدد المشتغلين حسب الأنظمة المتبعة.

الهيئة العامة للإحصاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإحصاء تُصدر تقرير القوى العاملة للربع الثاني وتكشف معدل البطالة وآثار "الجائحة"
سبق

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أنه بسبب جائحة كورونا؛ فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 15.4٪ في الربع الثاني من عام 2020م.

وقالت الهيئة: معدل البطالة بين السعوديين 15.4٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 9.0٪ بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019م.

وتابعت "الإحصاء": تأثرت نتائج مسح القوى العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد السعودي؛ فيما بلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين وغير السعوديين 59.4٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين إلى 48.8%، كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2020 الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم، أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بلغت 13.63 مليون فرد.

وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثاني نحو 11.16 مليون فرد، بنسبة 82% من إجمالي المشتغلين؛ بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.47 مليون بنسبة 18%.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء؛ فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.46 ملايين عامل، يمثلون 76.7% من إجمالي المشتغلين في السعودية؛ فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.17 مليون فرد؛ وهو ما يمثل 23.2% من الإجمالي.

وتمركز أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بـ8.65 مليون عامل؛ مما يمثل 63.4% من إجمالي المشتغلين، وشكّل الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية نسبة 9.4%؛ فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 27.2% من الإجمالي، وفيما يلي توزيع عدد المشتغلين حسب الأنظمة المتبعة.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
09:49 AM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
11:10 AM

الإحصاء تُصدر تقرير القوى العاملة للربع الثاني وتكشف معدل البطالة وآثار "الجائحة"

الهيئة أكدت أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين ارتفع إلى 48.8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أنه بسبب جائحة كورونا؛ فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 15.4٪ في الربع الثاني من عام 2020م.

وقالت الهيئة: معدل البطالة بين السعوديين 15.4٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 9.0٪ بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019م.

وتابعت "الإحصاء": تأثرت نتائج مسح القوى العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد السعودي؛ فيما بلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين وغير السعوديين 59.4٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين إلى 48.8%، كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2020 الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم، أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بلغت 13.63 مليون فرد.

وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثاني نحو 11.16 مليون فرد، بنسبة 82% من إجمالي المشتغلين؛ بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.47 مليون بنسبة 18%.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء؛ فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.46 ملايين عامل، يمثلون 76.7% من إجمالي المشتغلين في السعودية؛ فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.17 مليون فرد؛ وهو ما يمثل 23.2% من الإجمالي.

وتمركز أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بـ8.65 مليون عامل؛ مما يمثل 63.4% من إجمالي المشتغلين، وشكّل الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية نسبة 9.4%؛ فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 27.2% من الإجمالي، وفيما يلي توزيع عدد المشتغلين حسب الأنظمة المتبعة.

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