تفوُّق سعودي في الاستثمار بمنصات الفيديو.. وصادرات متوقعة بـ 20 مليار ريال

لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض في أحدث تقاريرها

توقع تقرير صدر عن لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض أن تتصدر المملكة العربية السعودية مجال الاستثمار في منصات الفيديو عربياً، بقيمة 11.1 مليار ريال سعودي مع حلول 2030، كما أشار التقرير إلى نمو ضخم تشهده حركة الفيديو في الشرق الأوسط وإفريقيا يبلغ 8 أضعاف، إذ وصل نصيب المنطقة بنهاية 2020م إلى 169 مليار دقيقة فيديو شهرياً.

كما تناول التقرير حجم الاستثمار في منصات الفيديو بالمملكة حالياً وهو ما بين 1.0 - 1.2 مليار ريال سنوياً، ويتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام تزامناً مع جذب الشركات الكبرى المتخصصة في الفيديو، وإطلاق برنامج صنّاع الأفلام بالشراكة بين هيئة الأفلام والمعهد البريطاني لصناعة الأفلام، فضلاً عن إطلاق "مسرّعة الألعاب الإلكترونية".

ويشير التقرير إلى أن الصادرات السعودية المتوقعة من المحتوى الرقمي ستصل في 2030م إلى ما بين 16 و20 مليار ريال، بينما بلغ استخدام تطبيقات الفيديو شهرياً 83.1% من إجمالي استخدام الإنترنت، مثَّلت مشاهدة مقاطع الفيديو 97% من أشكال متابعة المستخدمين للمحتوى، تلاها الاستماع للموسيقى بـ71%، ثم الاستماع إلى البث الحي بـ56%.

واحتل YouTube منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً بنسبة 89.5%، جاء بعده WhatsApp بـ80.5%، ثم Instagram بـ76.4% وFacebook بـ73.9%، وتويتر بـ71.4%، وتشير التوقعات إلى أن الفيديو سيظل الصيغة الرائدة في صناعة المحتوى.

وكان من اللافت في التقرير أن وصول مقاطع سناب شات في السعودية مقارنة بالتعداد السكاني يقارب ضعف النسبة في الولايات المتحدة بنسبة وصول 71.4% مقابل 38.6%.

وأوضح المهندس راكان الفايزي، رئيس لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، أن محتوى الفيديو عالي الجودة يضمن زيادة معدلات التحويل إلى الموقع ويربط المستخدم مع العلامة التجارية، لافتاً إلى أن النقرات على الفيديوهات الإعلانية تعطي معدلات أكثر من أشكال الإعلان الأخرى.

جدير بالذكر أن التقرير صدر بالتعاون مع "TREND" الشريك الإعلامي للجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض في إعداد التقارير والدراسات الإعلامية، وهي شركة سعودية رائدة في مجال الأبحاث الإعلامية المتخصصة وإدارة الحملات وتقديم الحلول في مجال الإعلام والاتصال الرقمي.