كورونا حول العالم.. 2.5 مليون وفاة و112.1 مليون إصابة

جونز هوبكنز: اقترب عدد المتعافين من 63.3 مليونًا حتى اليوم

أظهرت بيانات مجمعة، تجاوُز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 112.1 مليونًا، حتى صباح اليوم الأربعاء؛ وفق "الألمانية".

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 112.108 مليونًا؛ في حين اقترب عدد المتعافين من63.3 مليونًا، أما الوفيات فبلغت 2.485 مليون.