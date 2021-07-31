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شرطة الرياض تطيح بـ4 مواطنين تعمَّدوا تخويف مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى "مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي" لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بـ4 مواطنين تعمَّدوا تخويف مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى "مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي" لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
10:16 PM
اخر تعديل
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
07:17 AM

شرطة الرياض تطيح بـ4 مواطنين تعمَّدوا تخويف مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
11,767

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى "مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي" لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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