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رئيس الفيحاء: ننتظر من النصر تسديد ملايين صفقة السالم

أكد أن دعم ولي العهد للأندية سمح لهم بتسجيل لاعبيهم

أكد عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، أن إدارته أرسلت خطابًا رسميًّا لنادي النصر بضرورة تسديد مستحقات اللاعب عبدالله السالم، لكنه لم يصلنا أي رد رسمي حتى الآن.

وقال عبدالله أبانمي في مداخلة إذاعية: "عانينا قبل انطلاقة الدوري بسبب تأخُّر ترشح واعتماد الإدارة، ولكن بعد دعم ولي العهد تم تسجيل جميع اللاعبين، ودفع المستحقات كافة".

يُشار إلى أن الفيحاء يطالب إدارة نادي النصر بدفع ثلاثة ملايين ريال قيمة انتقال المهاجم عبدالله السالم في الفترة الشتوية من الموسم الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الفيحاء: ننتظر من النصر تسديد ملايين صفقة السالم
سبق

أكد عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، أن إدارته أرسلت خطابًا رسميًّا لنادي النصر بضرورة تسديد مستحقات اللاعب عبدالله السالم، لكنه لم يصلنا أي رد رسمي حتى الآن.

وقال عبدالله أبانمي في مداخلة إذاعية: "عانينا قبل انطلاقة الدوري بسبب تأخُّر ترشح واعتماد الإدارة، ولكن بعد دعم ولي العهد تم تسجيل جميع اللاعبين، ودفع المستحقات كافة".

يُشار إلى أن الفيحاء يطالب إدارة نادي النصر بدفع ثلاثة ملايين ريال قيمة انتقال المهاجم عبدالله السالم في الفترة الشتوية من الموسم الماضي.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
11:52 PM

رئيس الفيحاء: ننتظر من النصر تسديد ملايين صفقة السالم

أكد أن دعم ولي العهد للأندية سمح لهم بتسجيل لاعبيهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، أن إدارته أرسلت خطابًا رسميًّا لنادي النصر بضرورة تسديد مستحقات اللاعب عبدالله السالم، لكنه لم يصلنا أي رد رسمي حتى الآن.

وقال عبدالله أبانمي في مداخلة إذاعية: "عانينا قبل انطلاقة الدوري بسبب تأخُّر ترشح واعتماد الإدارة، ولكن بعد دعم ولي العهد تم تسجيل جميع اللاعبين، ودفع المستحقات كافة".

يُشار إلى أن الفيحاء يطالب إدارة نادي النصر بدفع ثلاثة ملايين ريال قيمة انتقال المهاجم عبدالله السالم في الفترة الشتوية من الموسم الماضي.

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