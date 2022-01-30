"الحصيني": برودة شديدة بالشمالية وطريف والقريات تسجلان "1 درجة مئوية"

أجواء معتدلة بمكة المكرمة وجازان.. وغيوم على شمال غرب المملكة

قال خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني: شهدت معظم مناطق المملكة -فجر اليوم الأحد- أجواء باردة، وكان الطقس باردًا جدًّا على الشمالية، وأجواء معتدلة بمنطقتي مكة المكرمة وجازان.

وأضاف "الحصيني" أن أقل درجات حرارة سُجلت في طريف والقريات "واحد درجة مئوية"، وجازان (23)، والرياض (9) درجات مئوية، وسماء صحوة بوجه عام مع بعض الغيوم على شمال غرب المملكة.