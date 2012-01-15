بيان لقصر باكنغهام: تجريد الأمير أندرو من لقب "صاحب السمو الملكي"

ومن الألقاب العسكرية

أعلن قصر باكنغهام أن الألقاب العسكرية لدوق يورك وكذلك رعايته الملكية قد أُعيدت إلى الملكة.

وطبقاً لمصدر ملكي، فإن الأمير أندرو (61 عاماً) سيتوقف أيضاً عن استخدام لقب "صاحب السمو الملكي" بصفة رسمية، وفقاً لـ "بي. بي. سي".

ويواجه نجل ملكة بريطانيا دعوى مدنية أمريكية بشأن مزاعم اعتداء جنسي؛ دأب على نفيها.

مصدر مقرّب من الدوق، قال إنه "سيواصل الدفاع عن نفسه" ضد القضية التي رفعتها فيرجينيا جوفري في نيويورك.

المصدر أصرّ على أن حكم القاضي، بإمكانية استمرار الدعوى المدنية "ليس حكماً على أساس مزاعم جوفري".

وقال قصر باكنغهام في بيان: "بموافقة الملكة، أُعيدت الانتماءات العسكرية والرعايات الملكية الخاصة بدوق يورك إلى الملكة".

وأضاف البيان أن "دوق يورك سيستمر في عدم القيام بأي واجبات عامة، وهو يدافع عن (نفسه) في هذه القضية كمواطن عادي".

وقال مصدر إن جميع ألقاب الأمير أندرو أًعيدت إلى الملكة بأثر فوري، وسيُعاد توزيعها على أعضاء آخرين من العائلة المالكة.