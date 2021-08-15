النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين

أطلق تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك"، أدوات جديدة تقدم إشعارات للمراهقين، تتضمن حظر استخدام عدد من الخدمات في أوقات معينة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "تيك توك" سيطرح في إشعاراته الجديدة الحد من استخدام عدد من الخدمات، مساء، لتقليل تفاعل الأطفال في تلك الفترات.

وسيتوقف بموجب تلك الأدوات "تيك توك" عن إرسال إشعارات الدفع للمستخدمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عامًا، بعد الساعة التاسعة مساء، وبعد الساعة العاشرة مساء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 17 عامًا.

وتسعى "تيك توك" من خلال تلك السياسة، إلى الحد من الضغط للتفاعل، بعد ساعة معينة لعدد من الفئات العمرية، والتي أظهرت بعض الأبحاث أنها أكثر عرضة للضغط الحديث للشبكات الاجتماعية من البالغين.

كما سيعمل "تيك توك" على تشديد القيود على الرسائل الخاصة في المساء، لكل من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وتشغيلها سيتطلب تفعليها يدويًّا من الإعدادات لأولياء أمورهم.

ومن المقرر أن يتم إطلاق تلك الخصائص أولًا في هونغ كونغ؛ على أن يتم تعميمها على كل دول العالم في وقت لاحق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين
سبق

أطلق تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك"، أدوات جديدة تقدم إشعارات للمراهقين، تتضمن حظر استخدام عدد من الخدمات في أوقات معينة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "تيك توك" سيطرح في إشعاراته الجديدة الحد من استخدام عدد من الخدمات، مساء، لتقليل تفاعل الأطفال في تلك الفترات.

وسيتوقف بموجب تلك الأدوات "تيك توك" عن إرسال إشعارات الدفع للمستخدمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عامًا، بعد الساعة التاسعة مساء، وبعد الساعة العاشرة مساء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 17 عامًا.

وتسعى "تيك توك" من خلال تلك السياسة، إلى الحد من الضغط للتفاعل، بعد ساعة معينة لعدد من الفئات العمرية، والتي أظهرت بعض الأبحاث أنها أكثر عرضة للضغط الحديث للشبكات الاجتماعية من البالغين.

كما سيعمل "تيك توك" على تشديد القيود على الرسائل الخاصة في المساء، لكل من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وتشغيلها سيتطلب تفعليها يدويًّا من الإعدادات لأولياء أمورهم.

ومن المقرر أن يتم إطلاق تلك الخصائص أولًا في هونغ كونغ؛ على أن يتم تعميمها على كل دول العالم في وقت لاحق.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
12:46 PM

"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
982

أطلق تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك"، أدوات جديدة تقدم إشعارات للمراهقين، تتضمن حظر استخدام عدد من الخدمات في أوقات معينة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "تيك توك" سيطرح في إشعاراته الجديدة الحد من استخدام عدد من الخدمات، مساء، لتقليل تفاعل الأطفال في تلك الفترات.

وسيتوقف بموجب تلك الأدوات "تيك توك" عن إرسال إشعارات الدفع للمستخدمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عامًا، بعد الساعة التاسعة مساء، وبعد الساعة العاشرة مساء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 17 عامًا.

وتسعى "تيك توك" من خلال تلك السياسة، إلى الحد من الضغط للتفاعل، بعد ساعة معينة لعدد من الفئات العمرية، والتي أظهرت بعض الأبحاث أنها أكثر عرضة للضغط الحديث للشبكات الاجتماعية من البالغين.

كما سيعمل "تيك توك" على تشديد القيود على الرسائل الخاصة في المساء، لكل من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وتشغيلها سيتطلب تفعليها يدويًّا من الإعدادات لأولياء أمورهم.

ومن المقرر أن يتم إطلاق تلك الخصائص أولًا في هونغ كونغ؛ على أن يتم تعميمها على كل دول العالم في وقت لاحق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,357
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,365

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة