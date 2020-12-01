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البحرين ترحب بقرار "لاتفيا" و"سلوفينيا" بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

أكدت ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي للقضاء على التطرف وتجفيف منابع تمويله

رحبت مملكة البحرين بقرار حكومتي جمهورية سلوفينيا وجمهورية لاتفيا تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدةً أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته.

وتفصيلاً .. أشادت وزارة الخارجية البحرينية، بجهود سلوفينيا ولاتفيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة.

وأكدت ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.

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البحرين ترحب بقرار "لاتفيا" و"سلوفينيا" بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية
سبق

رحبت مملكة البحرين بقرار حكومتي جمهورية سلوفينيا وجمهورية لاتفيا تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدةً أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته.

وتفصيلاً .. أشادت وزارة الخارجية البحرينية، بجهود سلوفينيا ولاتفيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة.

وأكدت ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
11:29 PM

البحرين ترحب بقرار "لاتفيا" و"سلوفينيا" بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

أكدت ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي للقضاء على التطرف وتجفيف منابع تمويله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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رحبت مملكة البحرين بقرار حكومتي جمهورية سلوفينيا وجمهورية لاتفيا تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدةً أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته.

وتفصيلاً .. أشادت وزارة الخارجية البحرينية، بجهود سلوفينيا ولاتفيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة.

وأكدت ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.

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