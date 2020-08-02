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"الرقابة": نستقبل بلاغات قصور الخدمات وتعثر المشاريع

"مكافحة الفساد" توضح سبل التواصل معها

أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها تستقبل البلاغات المقدمة إليها عن قصور الخدمات، وتعثر المشاريع، والفساد المالي والإداري.

وقالت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" عبر حسابها الرسمي "بتويتر": بإمكانك الإبلاغ عن القصور في الخدمات عبر الهاتف المجاني (980) أو عبر الواتساب (0539980980) أو عبر الفاكس (0114420057) أو عبر البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa.

جاء ذلك رداً على تساؤلات مغردين عبر "تويتر" عن تعثر المشاريع، والقصور في الخدمات.

نزاهة

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"الرقابة": نستقبل بلاغات قصور الخدمات وتعثر المشاريع
سبق

أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها تستقبل البلاغات المقدمة إليها عن قصور الخدمات، وتعثر المشاريع، والفساد المالي والإداري.

وقالت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" عبر حسابها الرسمي "بتويتر": بإمكانك الإبلاغ عن القصور في الخدمات عبر الهاتف المجاني (980) أو عبر الواتساب (0539980980) أو عبر الفاكس (0114420057) أو عبر البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa.

جاء ذلك رداً على تساؤلات مغردين عبر "تويتر" عن تعثر المشاريع، والقصور في الخدمات.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
03:01 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
05:43 PM

"الرقابة": نستقبل بلاغات قصور الخدمات وتعثر المشاريع

"مكافحة الفساد" توضح سبل التواصل معها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
6
3,797

أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها تستقبل البلاغات المقدمة إليها عن قصور الخدمات، وتعثر المشاريع، والفساد المالي والإداري.

وقالت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" عبر حسابها الرسمي "بتويتر": بإمكانك الإبلاغ عن القصور في الخدمات عبر الهاتف المجاني (980) أو عبر الواتساب (0539980980) أو عبر الفاكس (0114420057) أو عبر البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa.

جاء ذلك رداً على تساؤلات مغردين عبر "تويتر" عن تعثر المشاريع، والقصور في الخدمات.

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