"الرقابة": نستقبل بلاغات قصور الخدمات وتعثر المشاريع

"مكافحة الفساد" توضح سبل التواصل معها

أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها تستقبل البلاغات المقدمة إليها عن قصور الخدمات، وتعثر المشاريع، والفساد المالي والإداري.

وقالت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" عبر حسابها الرسمي "بتويتر": بإمكانك الإبلاغ عن القصور في الخدمات عبر الهاتف المجاني (980) أو عبر الواتساب (0539980980) أو عبر الفاكس (0114420057) أو عبر البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa.

جاء ذلك رداً على تساؤلات مغردين عبر "تويتر" عن تعثر المشاريع، والقصور في الخدمات.