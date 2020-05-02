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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

برمجية خبيثة تهاجم "أندرويد".. والهدف "تطبيقات مصرفية ومحافظ مشفرة"

تسرق كلمات المرور لأكثر من 200 تطبيق للاستيلاء على أموال الضحية

كشفت شركة "سايبريزن" المتخصصة في الأمن الإلكتروني برمجية خبيثة في نظام "أندرويد"، تستهدف التطبيقات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة.

وبمقدور البرمجية الخبيثة EventBot التنكر على هيئة تطبيق أندرويد شرعي مثل "أدوبي فلاش" أو "مايكروسوفت وورد"، والعمل على إساءة استخدام إمكانية الوصول المضمنة في أندرويد للحصول على وصول عميق إلى نظام تشغيل الجهاز.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" بمجرد تثبيت أي تطبيق يحوي البرمجية الخبيثة، فإنه يسرق بهدوء كلمات المرور لأكثر من 200 تطبيق من تطبيقات المصارف والتشفير، كما أنه يعترض رموز الرسائل النصية التي تصل إلى الجهاز للاستخدام في ميزة المصادقة الثنائية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص في الأخبار التقنية.

وباستخدام كلمات مرور الضحية، ورموز المصادقة الثنائية، يمكن للمتسللين اختراق الحسابات المصرفية، والتطبيقات، والمحافظ، وسرقة أموال الضحية.

وأوضحت "سايبريزن" أن البرمجية الخبيثة تسجل كل نقرة وضغطة على مفاتيح الجهاز، ويمكنها قراءة الإشعارات من التطبيقات المثبتة الأخرى، مما يمنح المتسللين نافذة إلى ما يحدث على جهاز الضحية.

وبمرور الوقت، ترسل البرمجية كلمات مرور التطبيقات المصرفية والعملات المشفرة إلى خادم المتسللين.

شركة سايبريزن الأمن الإلكتروني نظام أندرويد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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برمجية خبيثة تهاجم "أندرويد".. والهدف "تطبيقات مصرفية ومحافظ مشفرة"
سبق

كشفت شركة "سايبريزن" المتخصصة في الأمن الإلكتروني برمجية خبيثة في نظام "أندرويد"، تستهدف التطبيقات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة.

وبمقدور البرمجية الخبيثة EventBot التنكر على هيئة تطبيق أندرويد شرعي مثل "أدوبي فلاش" أو "مايكروسوفت وورد"، والعمل على إساءة استخدام إمكانية الوصول المضمنة في أندرويد للحصول على وصول عميق إلى نظام تشغيل الجهاز.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" بمجرد تثبيت أي تطبيق يحوي البرمجية الخبيثة، فإنه يسرق بهدوء كلمات المرور لأكثر من 200 تطبيق من تطبيقات المصارف والتشفير، كما أنه يعترض رموز الرسائل النصية التي تصل إلى الجهاز للاستخدام في ميزة المصادقة الثنائية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص في الأخبار التقنية.

وباستخدام كلمات مرور الضحية، ورموز المصادقة الثنائية، يمكن للمتسللين اختراق الحسابات المصرفية، والتطبيقات، والمحافظ، وسرقة أموال الضحية.

وأوضحت "سايبريزن" أن البرمجية الخبيثة تسجل كل نقرة وضغطة على مفاتيح الجهاز، ويمكنها قراءة الإشعارات من التطبيقات المثبتة الأخرى، مما يمنح المتسللين نافذة إلى ما يحدث على جهاز الضحية.

وبمرور الوقت، ترسل البرمجية كلمات مرور التطبيقات المصرفية والعملات المشفرة إلى خادم المتسللين.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:09 AM

برمجية خبيثة تهاجم "أندرويد".. والهدف "تطبيقات مصرفية ومحافظ مشفرة"

تسرق كلمات المرور لأكثر من 200 تطبيق للاستيلاء على أموال الضحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "سايبريزن" المتخصصة في الأمن الإلكتروني برمجية خبيثة في نظام "أندرويد"، تستهدف التطبيقات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة.

وبمقدور البرمجية الخبيثة EventBot التنكر على هيئة تطبيق أندرويد شرعي مثل "أدوبي فلاش" أو "مايكروسوفت وورد"، والعمل على إساءة استخدام إمكانية الوصول المضمنة في أندرويد للحصول على وصول عميق إلى نظام تشغيل الجهاز.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" بمجرد تثبيت أي تطبيق يحوي البرمجية الخبيثة، فإنه يسرق بهدوء كلمات المرور لأكثر من 200 تطبيق من تطبيقات المصارف والتشفير، كما أنه يعترض رموز الرسائل النصية التي تصل إلى الجهاز للاستخدام في ميزة المصادقة الثنائية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص في الأخبار التقنية.

وباستخدام كلمات مرور الضحية، ورموز المصادقة الثنائية، يمكن للمتسللين اختراق الحسابات المصرفية، والتطبيقات، والمحافظ، وسرقة أموال الضحية.

وأوضحت "سايبريزن" أن البرمجية الخبيثة تسجل كل نقرة وضغطة على مفاتيح الجهاز، ويمكنها قراءة الإشعارات من التطبيقات المثبتة الأخرى، مما يمنح المتسللين نافذة إلى ما يحدث على جهاز الضحية.

وبمرور الوقت، ترسل البرمجية كلمات مرور التطبيقات المصرفية والعملات المشفرة إلى خادم المتسللين.

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