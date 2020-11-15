النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 305 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

"هدف": برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في التزيين النسائي

بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامجًا لتأهيل وتدريب 1200 باحثة عن العمل في نشاط التزيين النسائي، وتوظيفهن بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط.

ويستهدف البرنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن العمل في 5 مهن هي: أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (مكياج)، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممن تنطبق عليهن الشروط إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://bit.ly/3ikUsN6، في موعد أقصاه الخميس القادم.

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجل تجاريّ أو تتقاضى راتبًا تقاعديًّا، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومعهد نضرة النسائي للتدريب "فيلوتي"؛ حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاجها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف من يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في التزيين النسائي
سبق

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامجًا لتأهيل وتدريب 1200 باحثة عن العمل في نشاط التزيين النسائي، وتوظيفهن بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط.

ويستهدف البرنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن العمل في 5 مهن هي: أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (مكياج)، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممن تنطبق عليهن الشروط إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://bit.ly/3ikUsN6، في موعد أقصاه الخميس القادم.

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجل تجاريّ أو تتقاضى راتبًا تقاعديًّا، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومعهد نضرة النسائي للتدريب "فيلوتي"؛ حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاجها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف من يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
12:49 PM

"هدف": برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في التزيين النسائي

بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
554

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامجًا لتأهيل وتدريب 1200 باحثة عن العمل في نشاط التزيين النسائي، وتوظيفهن بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط.

ويستهدف البرنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن العمل في 5 مهن هي: أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (مكياج)، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممن تنطبق عليهن الشروط إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://bit.ly/3ikUsN6، في موعد أقصاه الخميس القادم.

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجل تجاريّ أو تتقاضى راتبًا تقاعديًّا، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومعهد نضرة النسائي للتدريب "فيلوتي"؛ حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاجها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف من يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,806
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,043
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,348
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,278

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة