البنك المركزي يكشف تفاصيل تعرُّض عميل لعملية احتيال مالي.. ويؤكد: احفظوا بياناتكم

شكّل فريق تحقيق بشكل عاجل

كشف البنك المركزي السعودي تفاصيل ما أُثير مؤخرًا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج منها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.



وأكد البنك أنه قام فورًا بتشكيل فريق للتحقق من الأمر، والاطلاع على حيثياته، وتبيّن أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثًا من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغَّر من خلال التقنية المالية، وقد تم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من الجوانب كافة، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.



وفي هذا الصدد أكد البنك المركزي السعودي ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته.



كما يؤكد البنك المركزي أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة فمن اللازم سرعة التقدُّم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وإشعار البنك المركزي من خلال منصة "ساما تهتم" على الرابط الآتي: www.samacares.sa .