النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البنك المركزي يكشف تفاصيل تعرُّض عميل لعملية احتيال مالي.. ويؤكد: احفظوا بياناتكم

شكّل فريق تحقيق بشكل عاجل

كشف البنك المركزي السعودي تفاصيل ما أُثير مؤخرًا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج منها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

وأكد البنك أنه قام فورًا بتشكيل فريق للتحقق من الأمر، والاطلاع على حيثياته، وتبيّن أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثًا من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغَّر من خلال التقنية المالية، وقد تم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من الجوانب كافة، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الصدد أكد البنك المركزي السعودي ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته.

كما يؤكد البنك المركزي أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة فمن اللازم سرعة التقدُّم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وإشعار البنك المركزي من خلال منصة "ساما تهتم" على الرابط الآتي: www.samacares.sa .

البنك المركزي السعودي ساما الاحتيال المالي جرائم نصب واحتيال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البنك المركزي يكشف تفاصيل تعرُّض عميل لعملية احتيال مالي.. ويؤكد: احفظوا بياناتكم
سبق

كشف البنك المركزي السعودي تفاصيل ما أُثير مؤخرًا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج منها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

وأكد البنك أنه قام فورًا بتشكيل فريق للتحقق من الأمر، والاطلاع على حيثياته، وتبيّن أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثًا من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغَّر من خلال التقنية المالية، وقد تم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من الجوانب كافة، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الصدد أكد البنك المركزي السعودي ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته.

كما يؤكد البنك المركزي أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة فمن اللازم سرعة التقدُّم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وإشعار البنك المركزي من خلال منصة "ساما تهتم" على الرابط الآتي: www.samacares.sa .

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
10:53 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:50 PM

البنك المركزي يكشف تفاصيل تعرُّض عميل لعملية احتيال مالي.. ويؤكد: احفظوا بياناتكم

شكّل فريق تحقيق بشكل عاجل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
4,448

كشف البنك المركزي السعودي تفاصيل ما أُثير مؤخرًا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج منها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

وأكد البنك أنه قام فورًا بتشكيل فريق للتحقق من الأمر، والاطلاع على حيثياته، وتبيّن أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثًا من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغَّر من خلال التقنية المالية، وقد تم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من الجوانب كافة، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الصدد أكد البنك المركزي السعودي ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته.

كما يؤكد البنك المركزي أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة فمن اللازم سرعة التقدُّم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وإشعار البنك المركزي من خلال منصة "ساما تهتم" على الرابط الآتي: www.samacares.sa .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,532
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,598
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,596
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة