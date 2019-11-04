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"الصحة" تطلق حملة تعريفية بـ"الإذن الطبي"

#يحق_لك تُحدّد متى يكون "شفويًّا أو كتابيًّا"

نفّذت وزارة الصحة، حملة تعريفية بالإذن الطبي، ضمن حملتها التوعوية المستمرة #يحق_لك؛ للتوعية بأهمية قراءة وفهم الإذن الطبي قبل الموافقة عليه؛ لمعرفة تفاصيل الإجراء الطبي والمضاعفات المتوقعة.
ونشرت الوزارة "أنفوجرافيك"، عبر حسابها في "تويتر"، يوضح متى يكون الإذن الطبي شفويًّا ومتى يكون مكتوبًا؛ حيث يكون شفويًّا في الإجراءات الروتينية، التي تشمل الفحوصات السرية والتحاليل والأشعة السينية؛ بينما يمكن الحصول على الإذن الطبي المكتوب في العمليات الجراحية والتنويم والتخدير وبعض الفحوصات التي تتطلب تدخلًا في جسم المريض، إلى جانب العلاج الكيماوي أو بالأشعة لمعالجة السرطان وكذلك تصوير المريض والاستفادة من الأجزاء التي تم إزالتها أثناء العمليات، بالإضافة إلى البحوث العملية والتدريب.
وأوضحت "الصحة" أن الإذن الطبي يُقصد به "موافقة المريض أو من يمثله على الإجراءات الطبية اللازمة المقدمة من المنشأة الصحية، ويكون شفويًّا أو مكتوبًّا".

وزارة الصحة الإذن الطبي يحق لك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تطلق حملة تعريفية بـ"الإذن الطبي"
سبق

نفّذت وزارة الصحة، حملة تعريفية بالإذن الطبي، ضمن حملتها التوعوية المستمرة #يحق_لك؛ للتوعية بأهمية قراءة وفهم الإذن الطبي قبل الموافقة عليه؛ لمعرفة تفاصيل الإجراء الطبي والمضاعفات المتوقعة.
ونشرت الوزارة "أنفوجرافيك"، عبر حسابها في "تويتر"، يوضح متى يكون الإذن الطبي شفويًّا ومتى يكون مكتوبًا؛ حيث يكون شفويًّا في الإجراءات الروتينية، التي تشمل الفحوصات السرية والتحاليل والأشعة السينية؛ بينما يمكن الحصول على الإذن الطبي المكتوب في العمليات الجراحية والتنويم والتخدير وبعض الفحوصات التي تتطلب تدخلًا في جسم المريض، إلى جانب العلاج الكيماوي أو بالأشعة لمعالجة السرطان وكذلك تصوير المريض والاستفادة من الأجزاء التي تم إزالتها أثناء العمليات، بالإضافة إلى البحوث العملية والتدريب.
وأوضحت "الصحة" أن الإذن الطبي يُقصد به "موافقة المريض أو من يمثله على الإجراءات الطبية اللازمة المقدمة من المنشأة الصحية، ويكون شفويًّا أو مكتوبًّا".

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
02:01 PM

"الصحة" تطلق حملة تعريفية بـ"الإذن الطبي"

#يحق_لك تُحدّد متى يكون "شفويًّا أو كتابيًّا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الصحة، حملة تعريفية بالإذن الطبي، ضمن حملتها التوعوية المستمرة #يحق_لك؛ للتوعية بأهمية قراءة وفهم الإذن الطبي قبل الموافقة عليه؛ لمعرفة تفاصيل الإجراء الطبي والمضاعفات المتوقعة.
ونشرت الوزارة "أنفوجرافيك"، عبر حسابها في "تويتر"، يوضح متى يكون الإذن الطبي شفويًّا ومتى يكون مكتوبًا؛ حيث يكون شفويًّا في الإجراءات الروتينية، التي تشمل الفحوصات السرية والتحاليل والأشعة السينية؛ بينما يمكن الحصول على الإذن الطبي المكتوب في العمليات الجراحية والتنويم والتخدير وبعض الفحوصات التي تتطلب تدخلًا في جسم المريض، إلى جانب العلاج الكيماوي أو بالأشعة لمعالجة السرطان وكذلك تصوير المريض والاستفادة من الأجزاء التي تم إزالتها أثناء العمليات، بالإضافة إلى البحوث العملية والتدريب.
وأوضحت "الصحة" أن الإذن الطبي يُقصد به "موافقة المريض أو من يمثله على الإجراءات الطبية اللازمة المقدمة من المنشأة الصحية، ويكون شفويًّا أو مكتوبًّا".

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