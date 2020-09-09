ثاني أعلى قفزة مسجلة.. "كورونا" ينقل عدواه إلى 8.577 فرنسياً خلال يوم

العدد الإجمالي للمرضى بالفيروس بلغ 344.101

أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 8.577 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي ثاني أعلى زيادة يومية مسجلة منذ بدء التفشي في فرنسا نهاية الشتاء.

وأضافت أن عدد من توفوا بالمرض زاد 30 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 30.794 بعد أن زادت الوفيات 38 أمس، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت أن العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا بلغ 344.101.