يُذكر أن اللجنة تولت ملف مساهمات متعب المقبل لاستعادة ما يزيد على 200 مليون ريال لصالح المساهمين فيها.

وتؤكد اللجنة متابعتها للإجراءات مع محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لبيع الأرض، واستلام ثمن ثلثي الأرض؛ لصرفها للمساهمين في أقرب وقت.

بمتابعة من لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أيدت محكمة الاستئناف بالرياض اليوم، حكم المحكمة العامة بالرياض ببيع أرض المدينة في المزاد العلني لصالح مساهمي "متعب المقبل".

"تصفية" تكسب تأييد حكم بيع أرض المدينة لصالح مساهمي "متعب المقبل" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-19 بمتابعة من لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أيدت محكمة الاستئناف بالرياض اليوم، حكم المحكمة العامة بالرياض ببيع أرض المدينة في المزاد العلني لصالح مساهمي "متعب المقبل". وتؤكد اللجنة متابعتها للإجراءات مع محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لبيع الأرض، واستلام ثمن ثلثي الأرض؛ لصرفها للمساهمين في أقرب وقت. يُذكر أن اللجنة تولت ملف مساهمات متعب المقبل لاستعادة ما يزيد على 200 مليون ريال لصالح المساهمين فيها.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 03:08 PM

"تصفية" تكسب تأييد حكم بيع أرض المدينة لصالح مساهمي "متعب المقبل" تولّت ملف مساهمات متعب المقبل لاستعادة ما يزيد على 200 مليون ريال





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بمتابعة من لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أيدت محكمة الاستئناف بالرياض اليوم، حكم المحكمة العامة بالرياض ببيع أرض المدينة في المزاد العلني لصالح مساهمي "متعب المقبل".

وتؤكد اللجنة متابعتها للإجراءات مع محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لبيع الأرض، واستلام ثمن ثلثي الأرض؛ لصرفها للمساهمين في أقرب وقت.

يُذكر أن اللجنة تولت ملف مساهمات متعب المقبل لاستعادة ما يزيد على 200 مليون ريال لصالح المساهمين فيها.