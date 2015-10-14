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بعد فيديو "مواسير بيتنا".. "أمانة جازان" توضّح حقيقة تمديدات جسر التوحيد

قالت: ما زالت تحت التنفيذ وسيتم تكسيتها للمحافظة على الشكل الجمالي

ردت أمانة منطقة جازان على مقطع الفيديو المتداول الذي وثّقه أحد المواطنين لطريقة تصريف المياه بجسر التوحيد المتعثر منذ عدة سنوات، وهو يردد عبارة "نفس مواسير بيتنا"؛ متعجبًا من تكاليف المشروع الكبيرة مقارنة بعمليات التصريف؛ لافتة إلى أنه سيتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر بعد الانتهاء من العمل.

وتفصيلًا، قالت وكالة المشاريع بأمانة جازان: بخصوص المقطع المتداول بشأن مواسير تصريف مياه الأمطار من على جسر ميدان التوحيد بمدينة جيزان؛ فإن الجسر ما زال تحت التنفيذ، وتمت دراسة واعتماد تصاميم الجسر ونظام تصريف مياه الأمطار من على الجسر في ذلك الوقت من قِبَل المكتب الهندسي المصمم للجسر (دار الخليج للهندسة)، وتم رفع تلك الدراسة في حينها من قِبَل الأمانة لمقام الوزارة.. وتابعت: تمت مراجعتها من قِبَل المختصين بالوزارة، وقد تم الموافقة عليها، كما قامت شركة الاتحاد الهندسي (خطيب وعلمي) المتعاقدة معها الأمانة حاليًا للدراسات الهيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، بمراجعة تلك الدراسة مؤخرًا قبل تنفيذها، ولا يوجد لها أي ملاحظات على تلك الدراسة؛ علمًا بأن تلك الدراسة عبارة عن عملية تصريف لمياه الأمطار من على الجسر، بتصريف عرضي.

وبيّنت أنه يتم التخلص من مياه الأمطار عن طريق مصائد الأمطار العرضية، ومن ثم تصريفها عن طريق مواسير للصرف، وسوف يتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر؛ لأن العمل بها لم ينتهِ حتى الآن.

وأضافت أنه فيما يخص عملية تصريف مياه الأمطار من مطالع ومنازل الجسر؛ فتتم عن طريق جريلات (مسارات محفورة) عرضية وطولية في رصف المطالع والمنازل يتم من خلالها تصريف مياه الأمطار إلى أسفل الجسر.

أمانة جازان جسر التوحيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو "مواسير بيتنا".. "أمانة جازان" توضّح حقيقة تمديدات جسر التوحيد
سبق

ردت أمانة منطقة جازان على مقطع الفيديو المتداول الذي وثّقه أحد المواطنين لطريقة تصريف المياه بجسر التوحيد المتعثر منذ عدة سنوات، وهو يردد عبارة "نفس مواسير بيتنا"؛ متعجبًا من تكاليف المشروع الكبيرة مقارنة بعمليات التصريف؛ لافتة إلى أنه سيتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر بعد الانتهاء من العمل.

وتفصيلًا، قالت وكالة المشاريع بأمانة جازان: بخصوص المقطع المتداول بشأن مواسير تصريف مياه الأمطار من على جسر ميدان التوحيد بمدينة جيزان؛ فإن الجسر ما زال تحت التنفيذ، وتمت دراسة واعتماد تصاميم الجسر ونظام تصريف مياه الأمطار من على الجسر في ذلك الوقت من قِبَل المكتب الهندسي المصمم للجسر (دار الخليج للهندسة)، وتم رفع تلك الدراسة في حينها من قِبَل الأمانة لمقام الوزارة.. وتابعت: تمت مراجعتها من قِبَل المختصين بالوزارة، وقد تم الموافقة عليها، كما قامت شركة الاتحاد الهندسي (خطيب وعلمي) المتعاقدة معها الأمانة حاليًا للدراسات الهيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، بمراجعة تلك الدراسة مؤخرًا قبل تنفيذها، ولا يوجد لها أي ملاحظات على تلك الدراسة؛ علمًا بأن تلك الدراسة عبارة عن عملية تصريف لمياه الأمطار من على الجسر، بتصريف عرضي.

وبيّنت أنه يتم التخلص من مياه الأمطار عن طريق مصائد الأمطار العرضية، ومن ثم تصريفها عن طريق مواسير للصرف، وسوف يتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر؛ لأن العمل بها لم ينتهِ حتى الآن.

وأضافت أنه فيما يخص عملية تصريف مياه الأمطار من مطالع ومنازل الجسر؛ فتتم عن طريق جريلات (مسارات محفورة) عرضية وطولية في رصف المطالع والمنازل يتم من خلالها تصريف مياه الأمطار إلى أسفل الجسر.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
12:15 PM

بعد فيديو "مواسير بيتنا".. "أمانة جازان" توضّح حقيقة تمديدات جسر التوحيد

قالت: ما زالت تحت التنفيذ وسيتم تكسيتها للمحافظة على الشكل الجمالي

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قاسم الخبراني - جازان
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ردت أمانة منطقة جازان على مقطع الفيديو المتداول الذي وثّقه أحد المواطنين لطريقة تصريف المياه بجسر التوحيد المتعثر منذ عدة سنوات، وهو يردد عبارة "نفس مواسير بيتنا"؛ متعجبًا من تكاليف المشروع الكبيرة مقارنة بعمليات التصريف؛ لافتة إلى أنه سيتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر بعد الانتهاء من العمل.

وتفصيلًا، قالت وكالة المشاريع بأمانة جازان: بخصوص المقطع المتداول بشأن مواسير تصريف مياه الأمطار من على جسر ميدان التوحيد بمدينة جيزان؛ فإن الجسر ما زال تحت التنفيذ، وتمت دراسة واعتماد تصاميم الجسر ونظام تصريف مياه الأمطار من على الجسر في ذلك الوقت من قِبَل المكتب الهندسي المصمم للجسر (دار الخليج للهندسة)، وتم رفع تلك الدراسة في حينها من قِبَل الأمانة لمقام الوزارة.. وتابعت: تمت مراجعتها من قِبَل المختصين بالوزارة، وقد تم الموافقة عليها، كما قامت شركة الاتحاد الهندسي (خطيب وعلمي) المتعاقدة معها الأمانة حاليًا للدراسات الهيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، بمراجعة تلك الدراسة مؤخرًا قبل تنفيذها، ولا يوجد لها أي ملاحظات على تلك الدراسة؛ علمًا بأن تلك الدراسة عبارة عن عملية تصريف لمياه الأمطار من على الجسر، بتصريف عرضي.

وبيّنت أنه يتم التخلص من مياه الأمطار عن طريق مصائد الأمطار العرضية، ومن ثم تصريفها عن طريق مواسير للصرف، وسوف يتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر؛ لأن العمل بها لم ينتهِ حتى الآن.

وأضافت أنه فيما يخص عملية تصريف مياه الأمطار من مطالع ومنازل الجسر؛ فتتم عن طريق جريلات (مسارات محفورة) عرضية وطولية في رصف المطالع والمنازل يتم من خلالها تصريف مياه الأمطار إلى أسفل الجسر.

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