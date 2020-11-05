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الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 9.357.245 والوفيات 231،988 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88.427 إصابة مؤكدة، و1.095 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9.357.245 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات 231.988 وفاة.

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الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88.427 إصابة مؤكدة، و1.095 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9.357.245 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات 231.988 وفاة.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
02:01 AM

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 9.357.245 والوفيات 231،988 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88.427 إصابة مؤكدة، و1.095 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9.357.245 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات 231.988 وفاة.

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