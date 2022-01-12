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"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في حائل والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف والشرقية وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وعرعر ورفحاء وطريف والعويقلية، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الفقرة والمندسة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والخُبر والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي والقرى وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

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"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في حائل والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف والشرقية وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وعرعر ورفحاء وطريف والعويقلية، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الفقرة والمندسة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والخُبر والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي والقرى وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:59 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في حائل والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف والشرقية وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وعرعر ورفحاء وطريف والعويقلية، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الفقرة والمندسة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والخُبر والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي والقرى وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

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