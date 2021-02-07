أكدت بلدية محافظة الخُبر أنها بالتعاون مع الجهات الأمنية أغلقت الواجهة البحرية وكورنيش الخُبر احترازيًّا منعًا للتجمعات، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين. وكان كورنيش محافظة الخُبر، وكذلك الواجهتان البحريتان بالدمام والخُبر، قد شهدت توافد أعداد كبيرة من المتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع الحالي؛ ما دعا الجهات المختصة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية؛ إذ منعت الجهات الأمنية المركبات من الدخول إلى الواجهة البحرية، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

"بلدية الخُبر" تؤكد: أغلقنا الكورنيش بالتعاون مع الجهات الأمنية محمد عبيد سبق 2021-02-07 أكدت بلدية محافظة الخُبر أنها بالتعاون مع الجهات الأمنية أغلقت الواجهة البحرية وكورنيش الخُبر احترازيًّا منعًا للتجمعات، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.



وكان كورنيش محافظة الخُبر، وكذلك الواجهتان البحريتان بالدمام والخُبر، قد شهدت توافد أعداد كبيرة من المتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع الحالي؛ ما دعا الجهات المختصة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية؛ إذ منعت الجهات الأمنية المركبات من الدخول إلى الواجهة البحرية، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 12:13 AM

اخر تعديل 07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 12:17 AM

"بلدية الخُبر" تؤكد: أغلقنا الكورنيش بالتعاون مع الجهات الأمنية بعد تضارب الأنباء حول الإغلاق





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أكدت بلدية محافظة الخُبر أنها بالتعاون مع الجهات الأمنية أغلقت الواجهة البحرية وكورنيش الخُبر احترازيًّا منعًا للتجمعات، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.



وكان كورنيش محافظة الخُبر، وكذلك الواجهتان البحريتان بالدمام والخُبر، قد شهدت توافد أعداد كبيرة من المتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع الحالي؛ ما دعا الجهات المختصة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية؛ إذ منعت الجهات الأمنية المركبات من الدخول إلى الواجهة البحرية، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.