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بدأتْ بردِّ القيمة.. عمليةُ شراء "أون لاين" تلمُّ شَمْل أسرة لم تلتقِ منذ 30 عامًا

واقعةٌ منذ عامين وكورونا أجَّلَ اللقاء بينهم حتى أمس الأول.. الابن: "ضحكنا وبكينا"

في واقعةٍ نادرة، ساهم موقع "إي باي"، مؤخرًا، في لقاء عائلة اسكتلندية لأول مرة منذ قرابة الثلاثين عامًا.

وشارك "روس كولكوهون" البالغ من العمر 37 عامًا، قصة لقائه مع شقيقته "إيرين" (البالغة من العمر 31 عامًا) ووالده لأول مرة، في منشور على "تويتر".

وقال "روس": بدأت قصة اللقاء عندما اشتريتُ إحدى ألعاب كرة القدم من موقع "إي باي"، قبل عامين.

وبحسب "روس" فقد تلقى رسالة من "البائع" تفيد بردِّ قيمة مشترياته؛ ليوضح الأخير لاحقًا أنه والد "روس" الذي لم يلتقِ به من قبل؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن "روس" قوله: "أدت عملية الشراء هذه إلى التعرف على عائلتي؛ حيث قابلتُ شقيقتي يوم الاثنين، بعدما حالَ وباء كورونا دون اجتماعنا منذ بداية القصة قبل عامين".

وأضاف: "ضَحِكْنا وبكينا وشعرنا كما لو أننا نعرف بعضنا طيلة حياتنا. كانت تجربة جميلة للغاية".

جدير بالذكر أن وكالة "يو بي آي" لم تذكر سبب ابتعاد الأب والأخت عن "روس"، وعدم لقائهم من قبل.

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بدأتْ بردِّ القيمة.. عمليةُ شراء "أون لاين" تلمُّ شَمْل أسرة لم تلتقِ منذ 30 عامًا
سبق

في واقعةٍ نادرة، ساهم موقع "إي باي"، مؤخرًا، في لقاء عائلة اسكتلندية لأول مرة منذ قرابة الثلاثين عامًا.

وشارك "روس كولكوهون" البالغ من العمر 37 عامًا، قصة لقائه مع شقيقته "إيرين" (البالغة من العمر 31 عامًا) ووالده لأول مرة، في منشور على "تويتر".

وقال "روس": بدأت قصة اللقاء عندما اشتريتُ إحدى ألعاب كرة القدم من موقع "إي باي"، قبل عامين.

وبحسب "روس" فقد تلقى رسالة من "البائع" تفيد بردِّ قيمة مشترياته؛ ليوضح الأخير لاحقًا أنه والد "روس" الذي لم يلتقِ به من قبل؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن "روس" قوله: "أدت عملية الشراء هذه إلى التعرف على عائلتي؛ حيث قابلتُ شقيقتي يوم الاثنين، بعدما حالَ وباء كورونا دون اجتماعنا منذ بداية القصة قبل عامين".

وأضاف: "ضَحِكْنا وبكينا وشعرنا كما لو أننا نعرف بعضنا طيلة حياتنا. كانت تجربة جميلة للغاية".

جدير بالذكر أن وكالة "يو بي آي" لم تذكر سبب ابتعاد الأب والأخت عن "روس"، وعدم لقائهم من قبل.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:34 AM

بدأتْ بردِّ القيمة.. عمليةُ شراء "أون لاين" تلمُّ شَمْل أسرة لم تلتقِ منذ 30 عامًا

واقعةٌ منذ عامين وكورونا أجَّلَ اللقاء بينهم حتى أمس الأول.. الابن: "ضحكنا وبكينا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في واقعةٍ نادرة، ساهم موقع "إي باي"، مؤخرًا، في لقاء عائلة اسكتلندية لأول مرة منذ قرابة الثلاثين عامًا.

وشارك "روس كولكوهون" البالغ من العمر 37 عامًا، قصة لقائه مع شقيقته "إيرين" (البالغة من العمر 31 عامًا) ووالده لأول مرة، في منشور على "تويتر".

وقال "روس": بدأت قصة اللقاء عندما اشتريتُ إحدى ألعاب كرة القدم من موقع "إي باي"، قبل عامين.

وبحسب "روس" فقد تلقى رسالة من "البائع" تفيد بردِّ قيمة مشترياته؛ ليوضح الأخير لاحقًا أنه والد "روس" الذي لم يلتقِ به من قبل؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن "روس" قوله: "أدت عملية الشراء هذه إلى التعرف على عائلتي؛ حيث قابلتُ شقيقتي يوم الاثنين، بعدما حالَ وباء كورونا دون اجتماعنا منذ بداية القصة قبل عامين".

وأضاف: "ضَحِكْنا وبكينا وشعرنا كما لو أننا نعرف بعضنا طيلة حياتنا. كانت تجربة جميلة للغاية".

جدير بالذكر أن وكالة "يو بي آي" لم تذكر سبب ابتعاد الأب والأخت عن "روس"، وعدم لقائهم من قبل.

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