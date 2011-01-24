الموت يغيِّب "الأديب والكاتب عبدالله مناع" أحد أبرز صنَّاع الصحافة السعودية

غيَّب الموت اليوم الأديب والكاتب الصحفي الدكتور عبدالله مناع بعد صراع مع المرض.



ويُعدُّ الدكتور عبدالله مناع من أعلام الصحافة السعودية، وأحد أبرز صُنّاعها؛ إذ تقلد رئاسة تحرير مجلة "اقرأ"، التي كانت تصدر عن مؤسسة البلاد للصحافة والنشر بجدة، قبل أن يعمل كاتبًا في عدد من الصحف، ويؤلف كتابه المعروف عن معشوقته جدة، الذي احتوى على رصد تاريخي وتوثيقي.



"سبق" تعزي أبناءه وذويه ومحبيه، سائلة الله له الرحمة والغفران.