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الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية توقف المساعدات الإغاثية

"الإرياني" أشار إلى أن قرار المنظمات نتيجة لانتهاكات الميليشيا

حمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًّا؛ كامل المسؤولية عن إعلان عدد من الدول المانحة ومنظّمات الأمم المتحدة، وقف برامج الإغاثة في مناطق سيطرتها.

وحذّر "الإرياني" من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة للمواطنين في مناطق سيطرتها، جراء الحرب التي فجرتها الميليشيا الحوثية، وعلى ملايين المحتاجين الذين هم بأمسّ الحاجة لتلك المساعدات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكر وزير الإعلام أن إعلان وعزم عدد من الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، وقف وتخفيض حجم عملياتها في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية؛ يأتي نتيجة طبيعية لممارسات الميليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الإنسانية، وعرقلتها لجهود تلك المنظمات، والتي وصلت حدّ اعتقال وطرد موظفين.

اليمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مليشيا الحوثي إيران منظمات الأمم المتحدة برامج الإغاثة

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية توقف المساعدات الإغاثية
سبق

حمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًّا؛ كامل المسؤولية عن إعلان عدد من الدول المانحة ومنظّمات الأمم المتحدة، وقف برامج الإغاثة في مناطق سيطرتها.

وحذّر "الإرياني" من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة للمواطنين في مناطق سيطرتها، جراء الحرب التي فجرتها الميليشيا الحوثية، وعلى ملايين المحتاجين الذين هم بأمسّ الحاجة لتلك المساعدات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكر وزير الإعلام أن إعلان وعزم عدد من الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، وقف وتخفيض حجم عملياتها في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية؛ يأتي نتيجة طبيعية لممارسات الميليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الإنسانية، وعرقلتها لجهود تلك المنظمات، والتي وصلت حدّ اعتقال وطرد موظفين.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
10:01 PM

الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية توقف المساعدات الإغاثية

"الإرياني" أشار إلى أن قرار المنظمات نتيجة لانتهاكات الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًّا؛ كامل المسؤولية عن إعلان عدد من الدول المانحة ومنظّمات الأمم المتحدة، وقف برامج الإغاثة في مناطق سيطرتها.

وحذّر "الإرياني" من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة للمواطنين في مناطق سيطرتها، جراء الحرب التي فجرتها الميليشيا الحوثية، وعلى ملايين المحتاجين الذين هم بأمسّ الحاجة لتلك المساعدات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكر وزير الإعلام أن إعلان وعزم عدد من الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، وقف وتخفيض حجم عملياتها في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية؛ يأتي نتيجة طبيعية لممارسات الميليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الإنسانية، وعرقلتها لجهود تلك المنظمات، والتي وصلت حدّ اعتقال وطرد موظفين.

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