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"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

مع تقييم الوضع الوقائي.. قطار الحرمين يؤجل رحلاته حتى إشعار آخر

لاستمرار الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا

أعلن قطار الحرمين السريع عن تأجيل موعد التشغيل، والذي أُعلن عنه في 31 مايو الماضي بأنه سيكون في شهر سبتمبر الحالي.

وفي هذا الإطار، قالت إدارة قطار الحرمين: إن ذلك جاء إثر استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالمياً بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه وحرصاً على سلامة المسافرين فإن تشغيل رحلات قطار الحرمين سوف يؤجل حتى إشعار آخر، مع استمرار تقييم الوضع الوقائي الحالي بشكل دوري، والإعلان عن المستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بقطار الحرمين.

قطار الحرمين السريع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع تقييم الوضع الوقائي.. قطار الحرمين يؤجل رحلاته حتى إشعار آخر
سبق

أعلن قطار الحرمين السريع عن تأجيل موعد التشغيل، والذي أُعلن عنه في 31 مايو الماضي بأنه سيكون في شهر سبتمبر الحالي.

وفي هذا الإطار، قالت إدارة قطار الحرمين: إن ذلك جاء إثر استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالمياً بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه وحرصاً على سلامة المسافرين فإن تشغيل رحلات قطار الحرمين سوف يؤجل حتى إشعار آخر، مع استمرار تقييم الوضع الوقائي الحالي بشكل دوري، والإعلان عن المستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بقطار الحرمين.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
05:39 PM

مع تقييم الوضع الوقائي.. قطار الحرمين يؤجل رحلاته حتى إشعار آخر

لاستمرار الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,749

أعلن قطار الحرمين السريع عن تأجيل موعد التشغيل، والذي أُعلن عنه في 31 مايو الماضي بأنه سيكون في شهر سبتمبر الحالي.

وفي هذا الإطار، قالت إدارة قطار الحرمين: إن ذلك جاء إثر استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالمياً بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه وحرصاً على سلامة المسافرين فإن تشغيل رحلات قطار الحرمين سوف يؤجل حتى إشعار آخر، مع استمرار تقييم الوضع الوقائي الحالي بشكل دوري، والإعلان عن المستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بقطار الحرمين.

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