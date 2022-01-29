لدعم مبادرة السعودية الخضراء.. طرح فرص استثمارية بقطاع المشاتل

خلال ورشة نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع فرع وزارة البيئة بالمنطقة

بحثت ورشة عمل الفرص الاستثمارية للمشاتل في منطقة الرياض التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والمياه بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، دور المشاتل في دعم مبادرة السعودية الخضراء من خلال توفير نوعية الأشجار المطلوبة، إضافة إلى مساهمتها في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم مشاريع التشجير بالمنطقة وتوفير فرص العمل للمواطنين.



وأعلنت الوزارة في الورشة عن طرح مشاريع استثمارية في قطاع المشاتل بمنطقة الرياض في محافظات "الزلفي – المجمعة- الغاط – المزاحمية" بمساحة تتجاوز "718" ألف متر مربع، وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه المشاتل في توفير عدد كبير من الأشجار لدعم مبادرة السعودية الخضراء وتوفير الأشجار الاقتصادية المنتجة الملائمة لطبيعة المملكة.



وقالت: إن هذه الخطوة ستتبعها أخرى مماثلة في عدد مناطق المملكة؛ حيث سيتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية.



وكانت الورشة التي شارك فيها عدد من مديري الإدارات في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأدارها رئيس لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض الدكتور إبراهيم التركي، قد أكدت أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" ودعم مبادرة السعودية الخضراء والمساهمة في إكثار الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.



وتم تقديم استعراض للمساحات الخاصة بهذه الفرص في المحافظات وشروط الاستثمار فيها؛ حيث تم التأكيد على أهمية دورها في تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال مشاريع التشجير بالمنطقة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وأثرها المهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى دورها في إنتاج شتلات ذات نوعية عالية من المحاصيل البستانية لتحقيق الأمن الغذائي.