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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11356 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال لـ 134 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 29.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11356.80 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة، والأبحاث والإعلام، والمصافي، ومبكو، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البلاد، وأسيج، وسابك للمغذيات الزراعية، وذيب، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.20% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وصدر، وسيسكو الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صدر، والراجحي، والإنماء، ووفرة، ودار الأركان الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 252.44 نقطة ليقفل عند مستوى 25777.66 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 109 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 4526 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11356 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 29.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11356.80 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة، والأبحاث والإعلام، والمصافي، ومبكو، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البلاد، وأسيج، وسابك للمغذيات الزراعية، وذيب، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.20% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وصدر، وسيسكو الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صدر، والراجحي، والإنماء، ووفرة، ودار الأركان الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 252.44 نقطة ليقفل عند مستوى 25777.66 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 109 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 4526 صفقة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11356 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال لـ 134 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 29.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11356.80 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة، والأبحاث والإعلام، والمصافي، ومبكو، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البلاد، وأسيج، وسابك للمغذيات الزراعية، وذيب، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.20% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وصدر، وسيسكو الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صدر، والراجحي، والإنماء، ووفرة، ودار الأركان الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 252.44 نقطة ليقفل عند مستوى 25777.66 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 109 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 4526 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,680
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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