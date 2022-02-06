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بعد إغلاق استمر لشهر.. غدًا إعادة الرحلات الجوية بين السعودية والمغرب

تنطلق اعتباراً من يوم غد الاثنين الرحلات الجوية بين السعودية والمغربية، بعد أن قررت السلطات المغربية إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، بعد تحسن الوضع الصحي لفيروس كورونا في المغرب.

وأعلنت السلطات المغربية عن شروط دخول المسافرين القادمين إليها من الخارج من مختلف دول العالم، حيث فرضت إجراء اختبارات الكشف السريع لجميع المسافرين من 6 سنوات فما فوق، كما ستجرى اختبارات "PCR" بشكل عشوائي.

وأشارت تقارير مغربية إلى أنه سيكون على المسافرين من 18 سنة فما فوق تقديم ما يثبت أخذهم اللقاحات، ونتيجة اختبار "PCR" سلبي لأقل من 48 ساعة.

وأعلنت الحكومة المغربية إعادة فتح الحدود الجوية بينها وبين العديد من الدول، بعد إغلاق دام أكثر من شهر، والسبب، بحسب الحكومة، الوقاية من تفشي متحور "أوميكرون".

فيروس كورونا الجديد المملكة العربية السعودية المغرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إغلاق استمر لشهر.. غدًا إعادة الرحلات الجوية بين السعودية والمغرب
سبق

تنطلق اعتباراً من يوم غد الاثنين الرحلات الجوية بين السعودية والمغربية، بعد أن قررت السلطات المغربية إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، بعد تحسن الوضع الصحي لفيروس كورونا في المغرب.

وأعلنت السلطات المغربية عن شروط دخول المسافرين القادمين إليها من الخارج من مختلف دول العالم، حيث فرضت إجراء اختبارات الكشف السريع لجميع المسافرين من 6 سنوات فما فوق، كما ستجرى اختبارات "PCR" بشكل عشوائي.

وأشارت تقارير مغربية إلى أنه سيكون على المسافرين من 18 سنة فما فوق تقديم ما يثبت أخذهم اللقاحات، ونتيجة اختبار "PCR" سلبي لأقل من 48 ساعة.

وأعلنت الحكومة المغربية إعادة فتح الحدود الجوية بينها وبين العديد من الدول، بعد إغلاق دام أكثر من شهر، والسبب، بحسب الحكومة، الوقاية من تفشي متحور "أوميكرون".

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
08:38 AM

بعد إغلاق استمر لشهر.. غدًا إعادة الرحلات الجوية بين السعودية والمغرب

A A A
خالد علي - الرياض
0
849

تنطلق اعتباراً من يوم غد الاثنين الرحلات الجوية بين السعودية والمغربية، بعد أن قررت السلطات المغربية إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، بعد تحسن الوضع الصحي لفيروس كورونا في المغرب.

وأعلنت السلطات المغربية عن شروط دخول المسافرين القادمين إليها من الخارج من مختلف دول العالم، حيث فرضت إجراء اختبارات الكشف السريع لجميع المسافرين من 6 سنوات فما فوق، كما ستجرى اختبارات "PCR" بشكل عشوائي.

وأشارت تقارير مغربية إلى أنه سيكون على المسافرين من 18 سنة فما فوق تقديم ما يثبت أخذهم اللقاحات، ونتيجة اختبار "PCR" سلبي لأقل من 48 ساعة.

وأعلنت الحكومة المغربية إعادة فتح الحدود الجوية بينها وبين العديد من الدول، بعد إغلاق دام أكثر من شهر، والسبب، بحسب الحكومة، الوقاية من تفشي متحور "أوميكرون".

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