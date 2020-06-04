"باركود" بدلاً من قوائم الطعام التقليدية في مطاعم ومقاهي عسير

ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا

ألزمت أمانة منطقة عسير، المطاعم والمقاهي بعرض قوائم الطعام، باستخدام الماسح الضوئي الـ"باركود" عن طريق الهواتف الذكية، بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية.

وقال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، الدكتور محمد العاوي، إن الأمانة، بدأت فعليًا بتطبيق استخدام الماسح الضوئي الـ"باركود" بدلاً من القوائم الورقية في جميع المطاعم والمقاهي، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن تلك الخطوة جاءت بتوجيه من أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، حرصًا منه على سلامة وصحة الجميع.