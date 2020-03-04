"أرامكو" تواصل دورها في تمكين المرأة بإنشاء أكاديمية الشرقية لتعليم القيادة

الأولى من نوعها بالشرق الأوسط من حيث الحجم والنوعية والتقنيات المستخدمة

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، أكاديمية الشرقية النسائية لتعليم سياقة السيارات في المبرّز، وذلك بحضور رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر.

ويأتي إنشاء الأكاديمية في إطار جهود أرامكو السعودية لتمكين المرأة واستثمار طاقاتها، وتعزيز السياقة الآمنة والسلامة على الطرق، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، ذكر المهندس الناصر أن القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، فتح آفاق الفرص والتمكين لملايين الفتيات والسيدات في المملكة؛ مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى بيئة الأعمال والتنمية بشكل عام في المملكة، قائلًا: "نتطلع لأن يكون لأكاديمية الشرقية للسياقة أثر إيجابي ملموس، ينفع الناس ويستفيد منه عدد كبير من المواطنين، فهي ستلبي أمرين مما تركز عليهما أرامكو السعودية، وفي الوقت نفسه لها أهمية كبرى في المملكة، وهما: تمكين المرأة، والسلامة المرورية".

وأضاف أن تلك الأكاديمية التي تشرّفت أرامكو السعودية بتنفيذها في محافظة الأحساء، وهي أرض الخير والعراقة، تُعد الأولى من نوعها في المملكة والشرق الأوسط من حيث الحجم والنوعية والتقنيات الذكية المستخدمة، مبينًا أن خريجات الأكاديمية خلال فترة التشغيل التجريبي كانت تجربتهن متميزة، وأن الشركة تتطلع لأن تتمكن الأكاديمية خلال السنوات العشر المقبلة من تدريب 200 ألف سيدة.

وأعرب المهندس الناصر في ختام كلمته عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة الشرقية، على رعايته الكريمة، ودعمه المستمر لأرامكو السعودية. كما أعرب عن شكره وتقديره للتعاون مع الإدارة العامة للمرور في المملكة وجميع الجهات الداعمة، متمنيًا أن تكون الأكاديمية لَبِنَة خير لإرساء دعائم اقتصادٍ مزدهرٍ، ومجتمعٍ حيويٍ، ووطنٍ طموحٍ.

ويعمل بأكاديمية الشرقية للسياقة أكثر من 250 موظفة سعودية كمدربات ومحاضرات، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المرتبطة بالتشغيل، ويتوقع أن يصل عددهن إلى 300 مع نهاية الربع الأول للعام المقبل.

ويتوفر للمتدربات نفس المنهج التعليمي عالي الجودة الذي يقدمه مركز أرامكو السعودية لتعليم سياقة السيارات في الظهران، وهو أول مراكز تعليم سياقة السيارات التي أنشأتها الشركة. كما تمنح الأكاديمية شهادة برنامج السياقة بعد مرور فترة التدريب المطلوبة ومراقبة الأداء التي تتم على مدار اليوم، وفقًا لساعات تدريب مرنة، يتم فيها استيعاب المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا.

ويشغل مبنى الأكاديمية مساحة تُقدّر بحوالي 3,500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50,000 متر مربع. وتشمل التجهيزات التي تم توفيرها بهذه الأكاديمية 115 مركبة، و11 جهاز محاكاة تفاعلية تحاكي السيناريوهات الحقيقية في منطقة الأحساء، وهي أفضل أجهزة المحاكاة في العالم، إلى جانب خمسة فصول دراسية ذكية، وقاعة ، وأنظمة رعاية يومية، وعيادة، وغرفة اختبار عبر الإنترنت، وقاعة مؤتمرات، ومركز اتصال.