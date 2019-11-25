النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبه حائل وجازان: ضباب يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

تشمل عدة مدن بالمنطقتين.. وتستمر حتى السابعة من صباح الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين لمنطقتي حائل وجازان، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الشنان والغزالة، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.

ونبهت منطقة جازان بأنها تشهد حالة مماثلة من الضباب الذي يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل أحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.

حائل جازان هيئة الأرصاد وحماية البيئة ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبه حائل وجازان: ضباب يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين لمنطقتي حائل وجازان، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الشنان والغزالة، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.

ونبهت منطقة جازان بأنها تشهد حالة مماثلة من الضباب الذي يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل أحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
01:01 AM

"الأرصاد" تنبه حائل وجازان: ضباب يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

تشمل عدة مدن بالمنطقتين.. وتستمر حتى السابعة من صباح الاثنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,303

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين لمنطقتي حائل وجازان، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الشنان والغزالة، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.

ونبهت منطقة جازان بأنها تشهد حالة مماثلة من الضباب الذي يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل أحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,588
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,947
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,294

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة