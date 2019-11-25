"الأرصاد" تنبه حائل وجازان: ضباب يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

تشمل عدة مدن بالمنطقتين.. وتستمر حتى السابعة من صباح الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين لمنطقتي حائل وجازان، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الشنان والغزالة، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.

ونبهت منطقة جازان بأنها تشهد حالة مماثلة من الضباب الذي يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل أحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الاثنين.