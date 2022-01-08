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غداً.. تتواصل مغامرة رالي داكار السعودية 2022 بالمرحلة السابعة

تنطلق من الرياض إلى الدوادمي

تستأنف يوم غدٍ الأحد، منافسات المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2022، وذلك بعد حصول المشاركين على يوم راحةٍ بعد الأسبوع الأول، حيث سينطلق المتسابقونَ يوم غدٍ من العاصمة الرياض بالاتجاه نحو الدوادمي، في سباقٍ لمسافة 700كم، منها 401 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

ومع نهاية المرحلة السادسة، بدأت ملامح المنافسة تتضحُ أكثر، حيث يتصدر القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" فئة السيارات، وبفارق 48 دقيقة و54 ثانية من السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" صاحب المرتبة الثانية، فيما يحلّ الفرنسي سيباستيان لويب سائق فريق "بي آر إكس" في المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات النارية، يتمسّك البريطاني سام سندرلاند سائق فريق "غازغاز" بصدارة ترتيب هذه الفئة، وبفارق دقيقتين و39 ثانية من النمساوي ماتياس والكنر، والذي يحلّ ثانياً في الترتيب، فيما يأتي الأسترالي دانييل ساندرز سائق "غازغاز" في المرتبة الثالثة.

في حين لا يزال فريق "كاماز" مسيطراً على فئة الشاحنات خلال المراحل الستة الماضية، حيث يستحوذ ثلاثة من سائقيه على المراتب الأولى، إذ يحلّ دميتري ستونيكوف في المركز الأول، متقدماً بفارق 10 دقائق و29 ثانية عن زميله إدوارد نِقولاييف، فيما يأتي أنطون شيبالوف في المركز الثالث.

أما في فئة المركبات الخفيفة تي3، يحتلّ التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو صدارة الترتيب العام للفئة بفارق 23 دقيقة و9 ثوان عن السويدي سيباستيان إريكسون صاحب المركز الثاني، فيما تحتل الإسبانية كريستيان غوتييرز المركز الثالث في الترتيب العام للفئة.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، يواصل السائق البرازيلي رودريغو لوبِّي دي أوليفييرا صدارة هذه الفئة، وبفارق 6 دقائق و56 ثانية عن الأمريكي أستون جونز صاحب المركز الثاني، أما البولندي ميشال غوشتال فيأتي في المرتبةِ الثالثة لهذه الفئة.

وفي فئة الدارجات رباعية العجلات "كوادز"، يعتلي الفرنسي أليكساندر جيرود درّاج فريق "ياماها" صدارة الترتيب العام للفئة، بفارق 4 دقائق و52 ثانية أمام الأمريكي بابلو كوبيتِّي درّاج فريق "ديل أمو ياماها"، فيما حجز الروسي أليكساندر ماكسيموف درّاج شير المركز الثالث.

رالي داكار السعودية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. تتواصل مغامرة رالي داكار السعودية 2022 بالمرحلة السابعة
سبق

تستأنف يوم غدٍ الأحد، منافسات المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2022، وذلك بعد حصول المشاركين على يوم راحةٍ بعد الأسبوع الأول، حيث سينطلق المتسابقونَ يوم غدٍ من العاصمة الرياض بالاتجاه نحو الدوادمي، في سباقٍ لمسافة 700كم، منها 401 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

ومع نهاية المرحلة السادسة، بدأت ملامح المنافسة تتضحُ أكثر، حيث يتصدر القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" فئة السيارات، وبفارق 48 دقيقة و54 ثانية من السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" صاحب المرتبة الثانية، فيما يحلّ الفرنسي سيباستيان لويب سائق فريق "بي آر إكس" في المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات النارية، يتمسّك البريطاني سام سندرلاند سائق فريق "غازغاز" بصدارة ترتيب هذه الفئة، وبفارق دقيقتين و39 ثانية من النمساوي ماتياس والكنر، والذي يحلّ ثانياً في الترتيب، فيما يأتي الأسترالي دانييل ساندرز سائق "غازغاز" في المرتبة الثالثة.

في حين لا يزال فريق "كاماز" مسيطراً على فئة الشاحنات خلال المراحل الستة الماضية، حيث يستحوذ ثلاثة من سائقيه على المراتب الأولى، إذ يحلّ دميتري ستونيكوف في المركز الأول، متقدماً بفارق 10 دقائق و29 ثانية عن زميله إدوارد نِقولاييف، فيما يأتي أنطون شيبالوف في المركز الثالث.

أما في فئة المركبات الخفيفة تي3، يحتلّ التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو صدارة الترتيب العام للفئة بفارق 23 دقيقة و9 ثوان عن السويدي سيباستيان إريكسون صاحب المركز الثاني، فيما تحتل الإسبانية كريستيان غوتييرز المركز الثالث في الترتيب العام للفئة.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، يواصل السائق البرازيلي رودريغو لوبِّي دي أوليفييرا صدارة هذه الفئة، وبفارق 6 دقائق و56 ثانية عن الأمريكي أستون جونز صاحب المركز الثاني، أما البولندي ميشال غوشتال فيأتي في المرتبةِ الثالثة لهذه الفئة.

وفي فئة الدارجات رباعية العجلات "كوادز"، يعتلي الفرنسي أليكساندر جيرود درّاج فريق "ياماها" صدارة الترتيب العام للفئة، بفارق 4 دقائق و52 ثانية أمام الأمريكي بابلو كوبيتِّي درّاج فريق "ديل أمو ياماها"، فيما حجز الروسي أليكساندر ماكسيموف درّاج شير المركز الثالث.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
07:07 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:33 AM

غداً.. تتواصل مغامرة رالي داكار السعودية 2022 بالمرحلة السابعة

تنطلق من الرياض إلى الدوادمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستأنف يوم غدٍ الأحد، منافسات المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2022، وذلك بعد حصول المشاركين على يوم راحةٍ بعد الأسبوع الأول، حيث سينطلق المتسابقونَ يوم غدٍ من العاصمة الرياض بالاتجاه نحو الدوادمي، في سباقٍ لمسافة 700كم، منها 401 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

ومع نهاية المرحلة السادسة، بدأت ملامح المنافسة تتضحُ أكثر، حيث يتصدر القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" فئة السيارات، وبفارق 48 دقيقة و54 ثانية من السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" صاحب المرتبة الثانية، فيما يحلّ الفرنسي سيباستيان لويب سائق فريق "بي آر إكس" في المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات النارية، يتمسّك البريطاني سام سندرلاند سائق فريق "غازغاز" بصدارة ترتيب هذه الفئة، وبفارق دقيقتين و39 ثانية من النمساوي ماتياس والكنر، والذي يحلّ ثانياً في الترتيب، فيما يأتي الأسترالي دانييل ساندرز سائق "غازغاز" في المرتبة الثالثة.

في حين لا يزال فريق "كاماز" مسيطراً على فئة الشاحنات خلال المراحل الستة الماضية، حيث يستحوذ ثلاثة من سائقيه على المراتب الأولى، إذ يحلّ دميتري ستونيكوف في المركز الأول، متقدماً بفارق 10 دقائق و29 ثانية عن زميله إدوارد نِقولاييف، فيما يأتي أنطون شيبالوف في المركز الثالث.

أما في فئة المركبات الخفيفة تي3، يحتلّ التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو صدارة الترتيب العام للفئة بفارق 23 دقيقة و9 ثوان عن السويدي سيباستيان إريكسون صاحب المركز الثاني، فيما تحتل الإسبانية كريستيان غوتييرز المركز الثالث في الترتيب العام للفئة.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، يواصل السائق البرازيلي رودريغو لوبِّي دي أوليفييرا صدارة هذه الفئة، وبفارق 6 دقائق و56 ثانية عن الأمريكي أستون جونز صاحب المركز الثاني، أما البولندي ميشال غوشتال فيأتي في المرتبةِ الثالثة لهذه الفئة.

وفي فئة الدارجات رباعية العجلات "كوادز"، يعتلي الفرنسي أليكساندر جيرود درّاج فريق "ياماها" صدارة الترتيب العام للفئة، بفارق 4 دقائق و52 ثانية أمام الأمريكي بابلو كوبيتِّي درّاج فريق "ديل أمو ياماها"، فيما حجز الروسي أليكساندر ماكسيموف درّاج شير المركز الثالث.

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