النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 253 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغذاء والدواء" تشارك في الاجتماع الـ 80 لـ"الكودكس"

ناقشت خطة الدستور الغذائي للفترة 2020 - 2025م

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الدورة الـ 80 للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" المقام خلال الفترة من 13 – 21 يناير الجاري، عبر الاتصال المرئي.

وركز الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للقطاع الغربي بالهيئة رئيس اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى موسى الفيفي، على مناقشة الخطة الاستراتيجية للدستور الغذائي للفترة 2020 - 2025م، وعدد من المسائل الناشئة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وتسعى "الغذاء والدواء" من خلال رئاستها للجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى إلى زيادة فعالية تأثير الإقليم في مجال وضع المواصفات الدولية، وتحقيق متطلبات المنتجات التي تُصنع في دول الإقليم لدعم نفاذها إلى الأسواق العالمية وتيسير التجارة الدولية.
وتهدف كذلك إلى تطوير أنظمة ومعايير ومواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة، إضافةً إلى تعزيز عمليات تحديث المواصفات المتعلقة بالمنتجات المحلية ذات الخصوصية المكانية مثل التمور، وتمكين المستثمرين المحليين من المشاركة في وضع التشريعات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز دخول المنتج المحلي للأسواق الإقليمية والعالمية.

وكانت رئاسة وأمانة وأعضاء "الكودكس" قد أيّدت تعيين المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقًا ومستضيفًا للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" في أكتوبر الماضي، والتي تضم 17 دولة.

يُذكر أن هيئة الدستور الغذائي تأسست في عام 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضوًا و237 مراقبًا، وتعقد اجتماعاتها سنويًا لاعتماد مواصفات لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تشارك في الاجتماع الـ 80 لـ"الكودكس"
سبق

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الدورة الـ 80 للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" المقام خلال الفترة من 13 – 21 يناير الجاري، عبر الاتصال المرئي.

وركز الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للقطاع الغربي بالهيئة رئيس اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى موسى الفيفي، على مناقشة الخطة الاستراتيجية للدستور الغذائي للفترة 2020 - 2025م، وعدد من المسائل الناشئة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وتسعى "الغذاء والدواء" من خلال رئاستها للجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى إلى زيادة فعالية تأثير الإقليم في مجال وضع المواصفات الدولية، وتحقيق متطلبات المنتجات التي تُصنع في دول الإقليم لدعم نفاذها إلى الأسواق العالمية وتيسير التجارة الدولية.
وتهدف كذلك إلى تطوير أنظمة ومعايير ومواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة، إضافةً إلى تعزيز عمليات تحديث المواصفات المتعلقة بالمنتجات المحلية ذات الخصوصية المكانية مثل التمور، وتمكين المستثمرين المحليين من المشاركة في وضع التشريعات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز دخول المنتج المحلي للأسواق الإقليمية والعالمية.

وكانت رئاسة وأمانة وأعضاء "الكودكس" قد أيّدت تعيين المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقًا ومستضيفًا للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" في أكتوبر الماضي، والتي تضم 17 دولة.

يُذكر أن هيئة الدستور الغذائي تأسست في عام 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضوًا و237 مراقبًا، وتعقد اجتماعاتها سنويًا لاعتماد مواصفات لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
03:40 PM

"الغذاء والدواء" تشارك في الاجتماع الـ 80 لـ"الكودكس"

ناقشت خطة الدستور الغذائي للفترة 2020 - 2025م

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
93

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الدورة الـ 80 للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" المقام خلال الفترة من 13 – 21 يناير الجاري، عبر الاتصال المرئي.

وركز الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للقطاع الغربي بالهيئة رئيس اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى موسى الفيفي، على مناقشة الخطة الاستراتيجية للدستور الغذائي للفترة 2020 - 2025م، وعدد من المسائل الناشئة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وتسعى "الغذاء والدواء" من خلال رئاستها للجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى إلى زيادة فعالية تأثير الإقليم في مجال وضع المواصفات الدولية، وتحقيق متطلبات المنتجات التي تُصنع في دول الإقليم لدعم نفاذها إلى الأسواق العالمية وتيسير التجارة الدولية.
وتهدف كذلك إلى تطوير أنظمة ومعايير ومواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة، إضافةً إلى تعزيز عمليات تحديث المواصفات المتعلقة بالمنتجات المحلية ذات الخصوصية المكانية مثل التمور، وتمكين المستثمرين المحليين من المشاركة في وضع التشريعات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز دخول المنتج المحلي للأسواق الإقليمية والعالمية.

وكانت رئاسة وأمانة وأعضاء "الكودكس" قد أيّدت تعيين المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقًا ومستضيفًا للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" في أكتوبر الماضي، والتي تضم 17 دولة.

يُذكر أن هيئة الدستور الغذائي تأسست في عام 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضوًا و237 مراقبًا، وتعقد اجتماعاتها سنويًا لاعتماد مواصفات لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,630
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,128
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,024

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة