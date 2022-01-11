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القادم من الشباب .. الاتحاد يتعاقد مع "شراحيلي" حتى 2025

أعلن نادي الاتحاد ، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب أحمد شراحيلي ، القادم من نادي الشباب ، حتى عام 2025، دون الكشف عن تفاصيل العقد المادية، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد 35 ، وبات قريبًا من نيل الكفاءة المالية التي تخوله لتسجيل لاعبين لدعم الفريق خلال فترة " الميركاتو الشتوي" ولعل الأقرب للمشاركة الرسمية المغربي عبد الرزاق حمدالله.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادم من الشباب .. الاتحاد يتعاقد مع "شراحيلي" حتى 2025
سبق

أعلن نادي الاتحاد ، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب أحمد شراحيلي ، القادم من نادي الشباب ، حتى عام 2025، دون الكشف عن تفاصيل العقد المادية، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد 35 ، وبات قريبًا من نيل الكفاءة المالية التي تخوله لتسجيل لاعبين لدعم الفريق خلال فترة " الميركاتو الشتوي" ولعل الأقرب للمشاركة الرسمية المغربي عبد الرزاق حمدالله.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
12:46 AM

القادم من الشباب .. الاتحاد يتعاقد مع "شراحيلي" حتى 2025

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الاتحاد ، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب أحمد شراحيلي ، القادم من نادي الشباب ، حتى عام 2025، دون الكشف عن تفاصيل العقد المادية، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد 35 ، وبات قريبًا من نيل الكفاءة المالية التي تخوله لتسجيل لاعبين لدعم الفريق خلال فترة " الميركاتو الشتوي" ولعل الأقرب للمشاركة الرسمية المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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