القادم من الشباب .. الاتحاد يتعاقد مع "شراحيلي" حتى 2025

أعلن نادي الاتحاد ، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب أحمد شراحيلي ، القادم من نادي الشباب ، حتى عام 2025، دون الكشف عن تفاصيل العقد المادية، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد 35 ، وبات قريبًا من نيل الكفاءة المالية التي تخوله لتسجيل لاعبين لدعم الفريق خلال فترة " الميركاتو الشتوي" ولعل الأقرب للمشاركة الرسمية المغربي عبد الرزاق حمدالله.