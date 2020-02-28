تنبيه لـ "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على منطقة جازان
تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية .. تستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش, وأحد المسارحة, والداير بني مالك, والطوال, والعارضة, وصامطة, وفيفا, وهروب؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً - بمشيئة الله-.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
تنبيه لـ "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على منطقة جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-02-28
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش, وأحد المسارحة, والداير بني مالك, والطوال, والعارضة, وصامطة, وفيفا, وهروب؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً - بمشيئة الله-.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
01:30 PM
تنبيه لـ "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على منطقة جازان
تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية .. تستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش, وأحد المسارحة, والداير بني مالك, والطوال, والعارضة, وصامطة, وفيفا, وهروب؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً - بمشيئة الله-.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.