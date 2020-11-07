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لبنان.. 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 48995 حالة

سجّلت لبنان 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 91328 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 48995، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 700 وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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لبنان.. 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجّلت لبنان 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 91328 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 48995، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 700 وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
01:23 AM

لبنان.. 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 48995 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّلت لبنان 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 91328 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 48995، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 700 وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة.

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